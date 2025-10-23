Hanuman Chalisa

Share Bazaar ने गंवाई बढ़त, Sensex और Nifty में रही मामूली तेजी

Stock market witnessed slight rise

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 (19:39 IST)
Share Market Update News : शेयर बाजार में आज रिकॉर्ड उच्‍च स्‍तर के बाद मुनाफावसूली का दौर दिखा। शुरुआती तेजी के बाद सेंसेक्स और निफ्टी ने बढ़त गंवा दी। सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और प्रौद्योगिकी शेयरों में लिवाली होने से बाजार हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स 130 अंक चढ़ गया जबकि निफ्टी में 23 अंकों की तेजी रही। दिवाली बलिप्रतिपदा के कारण बुधवार को शेयर बाजार बंद रहे थे।

खबरों के अनुसार, शुरुआती तेजी के बाद सेंसेक्स और निफ्टी ने बढ़त गंवा दी। सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और प्रौद्योगिकी शेयरों में लिवाली होने से बाजार हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स 130 अंक चढ़ गया जबकि निफ्टी में 23 अंकों की तेजी रही। निफ्टी और सेंसेक्स ने आज के शुरुआती सत्र में नए रिकॉर्ड हाई छुए, लेकिन निवेशकों ने ऊंचे दामों पर मुनाफा बुकिंग शुरू कर दी, जिससे बाजार में हल्का दबाव आया।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों वाला सूचकांक निफ्टी भी 22.80 अंक यानी 0.09 प्रतिशत बढ़कर 25,891.40 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में से इन्फोसिस के शेयर में सर्वाधिक 3.86 प्रतिशत की बढ़त रही। इसके अलावा एचसीएल टेक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन और टेक महिंद्रा भी लाभ में रहे। ब्रेंट क्रूड में 2.56% की तेजी रही।
तेल की बढ़ती कीमतों से बाजार की धारणा कमजोर हुई। बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 130.06 अंक यानी 0.15 प्रतिशत चढ़कर 84,556.40 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 863.72 अंक बढ़कर 85,290.06 अंक पर पहुंच गया था। दिवाली बलिप्रतिपदा के कारण बुधवार को शेयर बाजार बंद रहे थे।
Edited By : Chetan Gour 

