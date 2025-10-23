Share Bazaar ने गंवाई बढ़त, Sensex और Nifty में रही मामूली तेजी

खबरों के अनुसार, शुरुआती तेजी के बाद सेंसेक्स और निफ्टी ने बढ़त गंवा दी। सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और प्रौद्योगिकी शेयरों में लिवाली होने से बाजार हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स 130 अंक चढ़ गया जबकि निफ्टी में 23 अंकों की तेजी रही। निफ्टी और सेंसेक्स ने आज के शुरुआती सत्र में नए रिकॉर्ड हाई छुए, लेकिन निवेशकों ने ऊंचे दामों पर मुनाफा बुकिंग शुरू कर दी, जिससे बाजार में हल्का दबाव आया।