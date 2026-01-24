शेयर बाजार का बुरा हफ्ता: सेंसेक्स 2000 अंक टूटा, निफ्टी 650 अंक लुढ़का, बजट से पहले कैसा रहेगा शेयर बाजार?

Share market review Market ki Baat : भारतीय शेयर बाजार के लिए यह हफ्ता बेहद खराब रहा। इस हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी में भारी बिकवाली हुई। सेंसेक्स 2000 अंक गिरा तो निफ्टी भी करीब 650 अंक गिर गया। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह।

कैसी रही सेंसेक्स और निफ्टी की चाल हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सेंसेक्स 324 अंक गिरकर 83286 पर पहुंचा। निफ्टी भी 109 अंक गिरकर 25586 पर बंद हुआ। मंगलवार को सेंसेक्स 1066 अंक गिरकर 82180 पर पहुंचा। निफ्टी में भी 353 अंकों की गिरावट आई और यह 25232 पर बंद हुआ। बुधवार को सेंसेक्स 271 अंकों की गिरावट के साथ 82,000 से नीचे पहुंच गया तो निफ्टी 75 अंक गिरकर 25158 पर बंद हुआ।

गुरुवार को ट्रंप के भारत से ट्रेड डील, यूरोप पर टैरिफ और ग्रीनलैंड पर डील के फ्रेमवर्क संबंधी बयान से शेयर बाजार की बदली चाल। सेंसेक्स 398 अंक बढ़कर 82,307 पर पहुंचा। निफ्टी 132 अंक की बढ़त के साथ 25,290 पर बंद हुआ। हालांकि शुक्रवार को दोनों सूचकांकों में भारी गिरावट आई। सेंसेक्स 770 अंक गिरकर 81538 पर पहुंचा। निफ्टी भी 241 अंक गिरकर 25049 पर बंद हुआ।

इन फैक्टर्स से तय हुई बाजार की चाल इस हफ्ते भारतीय शेयर की चाल पूरी तरह डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर निर्भर रही। वैश्विक हालात ने बाजार की धारणा को कमजोर किया। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने, रुपए के सर्वकालिक निचले स्तर (91.90) तक पहुंचने से भी भारतीय शेयर बाजारों में भारी बिकवाली हुई। विदेशी निवेशकों ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए जमकर मुनाफा वसूली की। सकारात्मक खबरों के अभाव ने बाजार में बिकवाली के दबाव को बढ़ाने में मदद की।

क्यों लुढ़के अडाणी समूह के शेयर अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के रिश्‍वत मामले में गौतम अडाणी और सागर अडाणी को समन जारी करने के लिए अदालत की अनुमति मांगने की खबरों से भी अडाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई। दोनों पर अडाणी ग्रीन एनर्जी से संबंधित झूठे और भ्रामक दावे करके अमेरिकी प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन का आरोप है। अडाणी ग्रीन एनर्जी के शेयर 13.2 फीसदी गिरे तो अडाणी एनर्जी सॉल्यूशन के शेयर भी 10.57 फीसदी गिर गए।

कैसा रहेगा अगला हफ्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही उठापटक को देखते हुए निवेशक फिलहाल सतर्क रूख अपनाए हुए हैं। अगला हफ्ता रेंज बाउंड रहने की आशंका है।

बाजार विशेषज्ञ मनीष उपाध्याय ने कहा कि बजट, डॉलर, FII बाजार की दिशा तय करेंगे। शेयर बाजारों की चाल ट्रंप के एक्शन पर निर्भर करेगी। डॉलर अगर गिरता है तो बाजार नीचे गिरेगा। इस सप्ताह लोगों की नजरें अब बजट पर है। विदेशी बिकवाली थमने पर बाजार सकारात्मक दिशा में जाएगा। निफ्टी 25,000 पर मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। इससे नीचे आने पर बाजार में और गिरावट आने की संभावना है।

अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।