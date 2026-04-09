Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Ceasefire की अनिश्चितता से Share Bazaar में भारी गिरावट, Sensex 931 अंक फिसला, Nifty भी रहा नुकसान में

Advertiesment
Stock Markets Decline Amid Uncertainty Over US-Iran Ceasefire
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Thu, 09 Apr 2026 (17:49 IST) Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 (17:55 IST)
google-news
Share Market Update News : बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों और अमेरिका-ईरान सीजफायर को लेकर अनिश्चितता के कारण आज भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई, जिससे 5 दिनों से जारी तेजी का सिलसिला टूट गया। लेबनान पर इसराइल के हमलों के जवाब में ईरान के होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से बंद करने के बाद युद्धविराम समझौते को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 931.25 अंक यानी 1.20 प्रतिशत फिसलकर 76,631.65 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 1,215 अंक की गिरावट से 76,347.90 अंक पर आ गया था।
 
बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों और अमेरिका-ईरान सीजफायर को लेकर अनिश्चितता के कारण आज भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई, जिससे 5 दिनों से जारी तेजी का सिलसिला टूट गया। लेबनान पर इसराइल के हमलों के जवाब में ईरान के होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से बंद करने के बाद युद्धविराम समझौते को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 931.25 अंक यानी 1.20 प्रतिशत फिसलकर 76,631.65 अंक पर बंद हुआ। 
ALSO READ: Ceasefire से Share Bazaar में तूफानी तेजी, Sensex 2946 अंक उछला, Nifty भी 23990 के पार
कारोबार के दौरान यह 1,215 अंक की गिरावट से 76,347.90 अंक पर आ गया था, जबकि एनएसई निफ्टी 222.25 अंक यानी 0.93 प्रतिशत टूटकर 23,775.10 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स क्रमशः 0.25 प्रतिशत और 0.20 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए।
 
मेटल शेयरों ने कुछ सहारा दिया, जहां निफ्टी मेटल इंडेक्स टॉप गेनर रहा। एशिया और यूरोप के अन्य बाजारों में कमजोर रुख, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और विदेशी संस्थागत निवेशकों की निरंतर निकासी ने भी घरेलू बाजार में निवेशकों की चिंता बढ़ा दी।
ALSO READ: Share Bazaar में आई मामूली तेजी, Sensex 185 अंक चढ़ा, Nifty भी 22700 के पार
एशिया के अन्य बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई एसएसई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट के साथ बंद हुए। इससे पहले बुधवार को सेंसेक्स 2,946.32 अंक चढ़कर 77,562.90 अंक पर रहा था जबकि निफ्टी 873.70 अंक के लाभ के साथ 23,997.35 अंक पर बंद हुआ था।
 

ये शेयर रहे टॉप गेनर्स

टॉप गेनर्स में आज हिताची एनर्जी, एंजल वन और BHEL ने क्रमशः 5.40 फीसदी, 5.30 फीसदी और 4.33 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। हिंडाल्को और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल के शेयरों में भी क्रमशः 3.56 फीसदी और 3.21 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। पावर ग्रिड, एनटीपीसी और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयरों में तेजी रही।
ALSO READ: ट्रंप के इस संकेत से Share Bazaar में बड़ा उछाल, Sensex 1187 अंक उछला, Nifty में भी आई तेजी, निवेशकों ने कमाए 11 लाख करोड़

सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.50 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और चांदी 2.35 लाख रुपए प्रति किलो रही।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Thu, 09 Apr 2026 (17:49 IST) Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 (17:55 IST)

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Ceasefire : क्या लेबनान पर बढ़ते भ्रम के लिए Pakistan जिम्मेदार, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्धविराम के बीच विरोधाभासों का दौर

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels