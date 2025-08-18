janma asthmi

GST कर सुधारों की घोषणा से Share Bazaar में बहार, Sensex 676 अंक उछला, Nifty भी रहा बढ़त में

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , सोमवार, 18 अगस्त 2025 (17:04 IST)
Share Market Update News : दिवाली तक जीएसटी कर स्लैब में बड़े सुधारों की घोषणा से उत्साहित वाहन एवं टिकाऊ उपभोक्ता कंपनियों के शेयरों में जबरदस्‍त लिवाली से सोमवार को शेयर बाजारों में तेजी रही। सेंसेक्स 676 अंक और निफ्टी 246 अंक चढ़कर बंद हुआ। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बृहस्पतिवार को 1,926.76 करोड़ रुपए के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की थी। सेंसेक्स बृहस्पतिवार को 57.75 अंक बढ़कर 80,597.66 अंक पर और निफ्टी 11.95 अंक बढ़कर 24,631.30 पर बंद हुआ था। शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शेयर बाजार बंद रहे थे।
 
बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 676.09 अंक यानी 0.84 प्रतिशत बढ़कर 81,273.75 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 1,168.11 अंक चढ़कर 81,765.77 अंक पर पहुंच गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों सूचकांक निफ्टी भी 245.65 अंक यानी एक प्रतिशत चढ़कर 24,876.95 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 390.7 अंक की बढ़त के साथ 25,022 तक पहुंच गया था।
ALSO READ: FII की वापसी से Share Bazaar में बहार, Sensex 746 अंक उछला, Nifty में भी आई तेजी
विश्लेषकों ने कहा कि वैश्विक रेटिंग एजेंसी एसएंडपी की तरफ से भारत की साख को बढ़ाए जाने से भी निवेशक धारणा को बल मिला। सेंसेक्स की कंपनियों में मारुति का शेयर सबसे अधिक 8.94 प्रतिशत के लाभ में रहा। बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिनसर्व, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर और ट्रेंट के शेयर भी बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि आईटीसी, इटर्नल, टेक महिंद्रा और लार्सन एंड टुब्रो के शेयरों में गिरावट का रुख रहा।
 
वाहन खंड के शेयरों में भारी वृद्धि दर्ज की गई और यह 4.26 प्रतिशत तक उछल गया। हुंडई मोटर इंडिया का शेयर 8.45 प्रतिशत चढ़ा। केंद्र ने जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने पर गठित मंत्रिसमूह के समक्ष पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय जीएसटी संरचना के साथ कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की विशेष दर का भी प्रस्ताव रखा है। सूत्रों के मुताबिक, इस प्रस्ताव पर मंत्रिसमूह की 20 और 21 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली दो दिवसीय बैठक में चर्चा की जाएगी।
ALSO READ: Share Bazaar में आई तेजी, Sensex 540 अंक उछला, Nifty भी 25200 के पार
एशिया के अन्य बाजारों में जापान का निक्की और चीन का शंघाई कम्पोजिट सकारात्मक दायरे में बंद हुए, जबकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट के साथ बंद हुए। यूरोपीय बाजार दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ बंद हुए थे। 
वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.62 प्रतिशत बढ़कर 66.25 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।
 
शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बृहस्पतिवार को 1,926.76 करोड़ रुपए के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की थी। सेंसेक्स बृहस्पतिवार को 57.75 अंक बढ़कर 80,597.66 अंक पर और निफ्टी 11.95 अंक बढ़कर 24,631.30 पर बंद हुआ था। शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शेयर बाजार बंद रहे थे। (भाषा)
