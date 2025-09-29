Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Share Bazaar में शुरुआती कारोबार में आई तेजी, Sensex 255 अंक चढ़ा, Nifty भी बढ़त में

Advertiesment
हमें फॉलो करें Stock markets rose in early trade

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (11:05 IST)
Share Market Update News : वैश्विक बाजारों में मजबूत रुख के बीच पिछले सप्ताह तेज गिरावट दर्ज करने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में सोमवार को शुरुआती कारोबार में तेजी आई। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इटर्नल, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाइटन और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में सबसे अधिक बढ़त दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 255.46 अंक चढ़कर 80,681.92 अंक पर और एनएसई निफ्टी 89.05 अंक की बढ़त के साथ 24,743.75 अंक पर पहुंच गया।
 
सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इटर्नल, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाइटन और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में सबसे अधिक बढ़त दर्ज की गई। हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक, लार्सन एंड टुब्रो और भारती एयरटेल के शेयर नुकसान में रहे।
ALSO READ: Share Bazaar में बहार, Sensex 83000 के पार, Nifty भी 25400 से ज्‍यादा चढ़ा
एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, शंघाई का एसएसई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग फायदे में रहे जबकि जापान का निक्की 225 नुकसान में रहा। अमेरिकी बाजार शुक्रवार को सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.60 प्रतिशत की गिरावट के साथ 69.71 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा।
ALSO READ: Share Bazaar बढ़त में रहा, Sensex 324 अंक उछला, Nifty 25 हजार के करीब पहुंचा
शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) शुक्रवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 5,687.58 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 5,843.21 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। (इनपुट एजेंसी)
Edited By : Chetan Gour 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

एक्टर विजय की रैली में भगदड़ से मरने वालों की संख्या 39, 58 घायल, न्यायिक जांच के आदेश

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels