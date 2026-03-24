suvichar

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ट्रंप के बयान से Share Bazaar में आई बहार, Sensex 74 हजार के पार, Nifty भी 400 अंक उछला

Advertiesment
Stock markets surged following statement by US President Donald Trump
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Tue, 24 Mar 2026 (18:16 IST) Updated Date: Tue, 24 Mar 2026 (18:21 IST)
google-news
Share Market Update News : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले की योजना को अस्थाई रूप से टाले जाने की घोषणा के बाद एशिया के अन्य बाजारों में तेजी के साथ स्थानीय शेयर बाजारों में आज जोरदार तेजी आ गई। कारोबार के अंत में मानक सूचकांक बीएसई सेंसेक्स 1372.06 अंक यानी 1.89 फीसदी उछाल के साथ 74068.45 के स्तर पर बंद हुआ। एक समय यह 1793 अंक तक चढ़ गया था, जबकि एनएसई निफ्टी 399.75 अंक यानी 1.78 फीसदी बढ़त के साथ 22912.40 पर बंद हुआ है।
 

दुनियाभर के बाजारों में भरोसा बढ़ा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले की योजना को अस्थाई रूप से टाले जाने की घोषणा के बाद एशिया के अन्य बाजारों में तेजी के साथ स्थानीय शेयर बाजारों में आज जोरदार तेजी आ गई। ट्रंप के इन बयानों से युद्ध के और तेज होने की संभावना कुछ कम हुई और किसी कूटनीतिक समाधान की उम्मीद जगी। इससे दुनियाभर के बाजारों में भरोसा बढ़ा।
ALSO READ: Share Bazaar में गिरावट पर लगा विराम, Sensex 326 अंक उछला, Nifty में भी आई तेजी
स्थानीय शेयर बाजार में कारोबार के अंत में मानक सूचकांक बीएसई सेंसेक्स 1372.06 अंक यानी 1.89 फीसदी उछाल के साथ 74068.45 के स्तर पर बंद हुआ। एक समय यह 1793 अंक तक चढ़ गया था, जबकि एनएसई निफ्टी 399.75 अंक यानी 1.78 फीसदी बढ़त के साथ 22912.40 पर बंद हुआ है।
 

इन शेयरों में रहा उछाल 

आज निफ्टी मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में 2.6 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए, जिनमें ऑटो, IT, मेटल, मीडिया, बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, PSU बैंक, प्राइवेट बैंक और इंफ्रा सेक्टर में 2 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज करने वाले शेयरों में L&T, इंटरग्लोब एविएशन, एशियन पेंट्स, इटरनल और बजाज फाइनेंस शामिल रहे।
ALSO READ: Share Bazaar में लगातार तीसरे दिन तेजी, Sensex 633 अंक उछला, Nifty भी 23770 के पार

रुपया हुआ मजबूत

भारतीय रुपए में आज 34 पैसे की मजबूती देखने को मिली, जिसने बाजार को सपोर्ट दिया। भारतीय रुपया आज 93.64 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि पिछले सत्र में यह 93.98 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिर गया था। रुपए की मजबूती की वजह डॉलर का थोड़ा कमजोर होना और कच्चे तेल की कीमतों में शुरुआती गिरावट रही। Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

देश के नागरिक हर चुनौती के लिए रहें तैयार, राज्यसभा में बोले PM मोदी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels