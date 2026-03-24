ट्रंप के बयान से Share Bazaar में आई बहार, Sensex 74 हजार के पार, Nifty भी 400 अंक उछला

Share Market Update News : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले की योजना को अस्थाई रूप से टाले जाने की घोषणा के बाद एशिया के अन्य बाजारों में तेजी के साथ स्थानीय शेयर बाजारों में आज जोरदार तेजी आ गई। कारोबार के अंत में मानक सूचकांक बीएसई सेंसेक्स 1372.06 अंक यानी 1.89 फीसदी उछाल के साथ 74068.45 के स्तर पर बंद हुआ। एक समय यह 1793 अंक तक चढ़ गया था, जबकि एनएसई निफ्टी 399.75 अंक यानी 1.78 फीसदी बढ़त के साथ 22912.40 पर बंद हुआ है।

दुनियाभर के बाजारों में भरोसा बढ़ा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले की योजना को अस्थाई रूप से टाले जाने की घोषणा के बाद एशिया के अन्य बाजारों में तेजी के साथ स्थानीय शेयर बाजारों में आज जोरदार तेजी आ गई। ट्रंप के इन बयानों से युद्ध के और तेज होने की संभावना कुछ कम हुई और किसी कूटनीतिक समाधान की उम्मीद जगी। इससे दुनियाभर के बाजारों में भरोसा बढ़ा।

स्थानीय शेयर बाजार में कारोबार के अंत में मानक सूचकांक बीएसई सेंसेक्स 1372.06 अंक यानी 1.89 फीसदी उछाल के साथ 74068.45 के स्तर पर बंद हुआ। एक समय यह 1793 अंक तक चढ़ गया था, जबकि एनएसई निफ्टी 399.75 अंक यानी 1.78 फीसदी बढ़त के साथ 22912.40 पर बंद हुआ है।

इन शेयरों में रहा उछाल आज निफ्टी मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में 2.6 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए, जिनमें ऑटो, IT, मेटल, मीडिया, बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, PSU बैंक, प्राइवेट बैंक और इंफ्रा सेक्टर में 2 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज करने वाले शेयरों में L&T, इंटरग्लोब एविएशन, एशियन पेंट्स, इटरनल और बजाज फाइनेंस शामिल रहे।

रुपया हुआ मजबूत भारतीय रुपए में आज 34 पैसे की मजबूती देखने को मिली, जिसने बाजार को सपोर्ट दिया। भारतीय रुपया आज 93.64 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि पिछले सत्र में यह 93.98 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिर गया था। रुपए की मजबूती की वजह डॉलर का थोड़ा कमजोर होना और कच्चे तेल की कीमतों में शुरुआती गिरावट रही। Edited By : Chetan Gour