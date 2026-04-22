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Share Bazaar में तेजी पर लगा विराम, Sensex 757 अंक फिसला, Nifty में भी आई गिरावट

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Three day rally in stock market has come to a halt
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Wed, 22 Apr 2026 (18:43 IST) Updated Date: Wed, 22 Apr 2026 (18:46 IST)
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Share Market Update News : पश्चिम एशिया संकट जारी रहने से कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी और आईटी शेयरों में भारी बिकवाली के बीच घरेलू शेयर बाजार 3 दिनों की तेजी के बाद बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 756.84 अंक यानी 0.95 फीसदी गिरावट के साथ 78,516.49 अंक पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी भी 198.50 अंक यानी 0.81 फीसदी लुढ़ककर 24,378.10 अंक पर आ गया। देश की तीसरी बड़ी आईटी कंपनी एचसीएल टेक के शेयरों में 11 फीसदी की गिरावट आई। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और लार्सन एंड टुब्रो के शेयर भी 1 फीसदी से भी ज्यादा लुढ़क गए।
 

आईटी शेयरों में भारी बिकवाली

पश्चिम एशिया संकट जारी रहने से कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी और आईटी शेयरों में भारी बिकवाली के बीच घरेलू शेयर बाजार 3 दिनों की तेजी के बाद बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 756.84 अंक यानी 0.95 फीसदी गिरावट के साथ 78,516.49 अंक पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी भी 198.50 अंक यानी 0.81 फीसदी लुढ़ककर 24,378.10 अंक पर आ गया।
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देश की तीसरी बड़ी आईटी कंपनी एचसीएल टेक के शेयरों में 11 फीसदी की गिरावट आई। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और लार्सन एंड टुब्रो के शेयर भी 1 फीसदी से भी ज्यादा लुढ़क गए। कच्चे तेल की कीमत में तेजी आई है। ब्रेंट क्रूड 1.15 फीसदी तेजी के साथ 99.61 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है।
 

डॉलर के मुकाबले रुपया टूटा

भारतीय रुपया आज 30 पैसे गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 93.79 पर बंद हुआ, जबकि इससे पहले यह 93.49 पर बंद हुआ था। एनएसई का 50 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक निफ्टी 198.50 अंक यानी 0.81 प्रतिशत गिरकर 24,378.10 अंक पर बंद हुआ। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की और चीन का शंघाई कंपोजिट बढ़त के साथ बंद हुए जबकि हांगकांग का हैंग सेंग नुकसान में रहा।
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इससे पहले यानी मंगलवार को बीएसई सेंसेक्स 753.03 अंक चढ़कर 79,273.33 अंक और एनएसई निफ्टी 211.75 अंक बढ़कर 24,576.60 अंक पर बंद हुए थे। विश्लेषकों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की निकासी और पश्चिम एशिया में लंबे समय तक अस्थिरता की आशंका से भी बाजार धारणा प्रभावित हुई।
Edited By : Chetan Gour

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