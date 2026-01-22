Festival Posters

ट्रंप के बयान से बदली शेयर बाजार की चाल, सेंसेक्स और निफ्टी में जोरदार तेजी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , गुरुवार, 22 जनवरी 2026 (10:49 IST)
Share Market 22 january : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड डील, टैरिफ और ग्रीनलैंड पर दिए बयान से भारतीय शेयर बाजार की आज चाल ही बदल गई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही भारी तेजी दिखाई दी। 
 
सुबह 10:14 बजे सेंसेक्स 723 अंकों के उछाल के साथ 82633 पर थी। वहीं निफ्टी भी 230 अंकों की उछाल के साथ 25388 पर पहुंच गई। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील संबंधी ट्रंप के बयान ने भारतीय शेयर बाजार को सकारात्मक दिशा में धकेला। ग्रीनलैंड पर नरम रूख और यूरोपीय देशों को टैरिफ से राहत देने संबंधी ट्रंप के फैसले ने भी निवेशकों को लेवाली के लिए प्रोत्साहित किया।
 
बीएसई लार्जकैप के सभी शेयर आज हरे निशान में है। एसबीआई, एशियन पैंट्स, अडाणी पोर्ट्स, टाटा स्टील, बैंक ऑफ इंडिया, अशोक लैलेंड समेत कई कंपनियों के शेयरों में काफी तेजी दिखाई दी। 
 
इससे आज निवेशकों ने आज सोने चांदी की अपेक्षा शेयरों में निवेश पर दिलचस्पी दिखाई। अंतरराष्‍ट्रीय स्तर पर तनाव घटने से MCX पर सोना और चांदी में आज गिरावट दिखाई दी। डाउ जोंस, एसएंडपी, निक्कई, कोस्पी समेत दुनियाभर के बाजार आज सकारात्मक दिशा में है। 
 
गौरतलब है कि बीते कारोबारी दिन बुधवार को भारतीय शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ था। सेंसेक्स 271 अंकों की गिरावट के साथ 81,909 और निफ्टी 75 अंक की गिरावट लेकर 25,157.50 पर बंद हुआ था।
edited by : Nrapendra Gupta

