Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बिकवाली के दबाव में Share Bazaar में आई गिरावट, Sensex 583 अंक लुढ़का, Nifty भी आया 24000 के नीचे

Advertiesment
Under selling pressure Indian stock markets closed lower today
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Thu, 30 Apr 2026 (17:19 IST) Updated Date: Thu, 30 Apr 2026 (18:10 IST)
google-news
Share Market Update News : कच्चे तेल के ऊंचे स्तर, कमजोर वैश्विक रुख और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बीच भारतीय शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 582.86 अंक यानी 0.75 प्रतिशत लुढ़ककर 76,913.50 अंक पर बंद हुआ। शुरूआती कारोबार के दौरान एक समय यह 1,237.5 अंक तक लुढ़क गया था लेकिन बाद में कुछ संभल गया, जबकि निफ्टी 180.1 अंक या 0.74 प्रतिशत गिरकर 23,997.55 पर रहा। भारतीय शेयर बाजार में आज पूरे दिन बिकवाली का दबाव रहा।
 
कच्चे तेल के ऊंचे स्तर, कमजोर वैश्विक रुख और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बीच भारतीय शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 582.86 अंक यानी 0.75 प्रतिशत लुढ़ककर 76,913.50 अंक पर बंद हुआ। शुरूआती कारोबार के दौरान एक समय यह 1,237.5 अंक तक लुढ़क गया था लेकिन बाद में कुछ संभल गया, जबकि निफ्टी 180.1 अंक या 0.74 प्रतिशत गिरकर 23,997.55 पर रहा।
ALSO READ: Share Bazaar में आई बहार, Sensex 609 अंक उछला, Nifty भी 24170 के पार

ये शेयर रहे टॉप लूजर्स

भारतीय शेयर बाजार में आज पूरे दिन बिकवाली का दबाव रहा। सबसे ज्यादा बिकवाली Eternal, HUL, Axis Bank, Tata Steel और Larsen and Toubro के शेयरों में देखी गई। आज NSE पर मिड और स्मॉलकैप शेयरों में भी बिकवाली का दबाव दिखा। इसके चलते निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 1 फीसदी तक लुढ़क गया। वहीं निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में भी 0.50 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। ऑटो, मीडिया और ऑयल एंड गैस इंडेक्स भी लाल निशान पर बंद हुए।
 

डॉलर के मुकाबले रुपया टूटा

इसके अलावा अमेरिका और ईरान के बीच समझौता नहीं होने पाने की वजह से भी मार्केट का सेंटीमेंट खराब हुआ है। क्रूड ऑयल के दाम जून डिलिवरी के लिए 120 डॉलर के लेवल को पार कर गए हैं, जो इसका 2022 के बाद सबसे ऊंचा लेवल है। आज भारतीय रुपया पिछले बंद भाव 94.85 के मुकाबले 17 पैसे की गिरावट के साथ 95.02 प्रति डॉलर पर खुला।
ALSO READ: Share Bazaar में लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट, Sensex 852 अंक फिसला, Nifty भी 24200 के नीचे

1 मई को बंद रहेंगे शेयर बाजार

शुक्रवार 1 मई को देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पूरी तरह बंद रहेंगे। यह छुट्टी महाराष्ट्र दिवस के मौके पर दी जा रही है। इस दिन शेयर बाजार में किसी भी तरह की खरीद-फरोख्त नहीं होगी यानी निवेशक इक्विटी (शेयर), डेरिवेटिव्स (फ्यूचर्स और ऑप्शंस) और सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB) से जुड़े सौदे नहीं कर पाएंगे।
ALSO READ: Share Bazaar में जोरदार तेजी, Sensex 753 अंक उछला, Nifty भी 24570 के पार
इससे पहले यानी बुधवार को वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। उतार-चढ़ाव के बाद कारोबारी दिन के अंत में सेंसेक्स 609.45 अंक (0.79%) की तेजी के साथ 77,496.36 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 181.95 अंक (0.76 प्रतिशत) मजबूत होकर 24,177.65 के स्तर पर पहुंच गया।
 
इस तेजी से निवेशकों को बड़ा फायदा हुआ है और बीएसई पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों के कुल बाजार पूंजीकरण में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे यह आंकड़ा बढ़कर 469 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

TMC 226 सीटें जीतेगी, पश्चिम बंगाल के EXit polls पर ममता बनर्जी का रिएक्शन

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels