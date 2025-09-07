: ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के अनुसार, अर्बन कंपनी के आईपीओ में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 7 सितंबर को सुबह तक इसका GMP 20–24.5 रुपए दर्ज किया गया। इसका मतलब है कि 103 रुपए प्रति शेयर के ऊपरी प्राइस बैंड के मुकाबले शेयर का अनुमानित लिस्टिंग प्राइस करीब 127.5 रुपए हो सकता है। यानी लिस्टिंग पर निवेशकों को लगभग 23.79% का मुनाफा मिल सकता है।