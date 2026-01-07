National Youth Day Facts: राष्ट्रीय युवा दिवस: पढ़ें 10 रोचक तथ्य

Facts About National Youth Day:
स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक सफल वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थीं। बचपन से ही नरेंद्र प्रखर बुद्धि के थे और उनके मन में ईश्वर को जानने की तीव्र जिज्ञासा रहती थी।
यहां पढ़ें उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए जाने के पीछे के 10 खास तथ्य...
राष्ट्रीय युवा दिवस के अनसुने तथ्य
1. स्वामी विवेकानंद का जन्म: स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनके जन्मदिन को ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके विचारों को अपना कर हम खुद को, अपने समाज को और अपने देश को एक नई दिशा दे सकते हैं।
2. स्वामी विवेकानंद की शिकागो भाषण: स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो विश्व धर्म महासभा में भारत और हिंदू धर्म का परिचय दिया, जिसमें उन्होंने 'आपका भारत' शब्दों का प्रयोग किया। उनका यह भाषण आज भी प्रेरणादायक माना जाता है।
3. युवाओं के प्रति प्रेम: स्वामी विवेकानंद का मानना था कि 'युवाओं की शक्ति को पहचानो, क्योंकि यही शक्ति किसी भी राष्ट्र की असली ताकत है।'
4. स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन: स्वामी विवेकानंद के अनुसार, शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबों से ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए मानसिक और शारीरिक शक्ति प्राप्त करना भी है।
6. समाज सुधारक: स्वामी विवेकानंद ने जातिवाद, अंधविश्वास और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाई और भारतीय समाज में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए।
7. योग और ध्यान के प्रति प्रेम: स्वामी विवेकानंद को योग और ध्यान में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपने जीवन में नियमित रूप से ध्यान किया और योग के माध्यम से आत्मसाक्षात्कार की कोशिश की।
8. आध्यात्मिक चेतना और आत्मनिर्भरता: स्वामी विवेकानंद ने आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि 'खुद पर विश्वास करो, तुम कुछ भी कर सकते हो'। उन्होंने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर युवाओं को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा दी।
9. स्वामी विवेकानंद की मृत्यु: स्वामी विवेकानंद का निधन 39 वर्ष की आयु में हुआ था, 39 वर्ष की आयु में इतना महान कार्य कर जाना वास्तव में आश्चर्यजनक है।
10. युवाओं के प्रेरणास्त्रोत: स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं और उनके विचार आज भी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनका जीवन एक आदर्श है जो हर युवा को संघर्ष और कठिनाईयों के बावजूद अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।