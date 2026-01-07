National Youth Day 2026: कब मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, जानें महत्व और इतिहास

National Youth Day Significance n History: राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि महान भारतीय संत, योगी और समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है।
इस दिन को युवाओं के लिए प्रेरणा का दिन माना जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में जो विचार और सिद्धांत दिए, वे आज भी युवाओं के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बने हुए हैं। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा युवाओं को शक्ति, आत्मनिर्भरता और समाज के प्रति जिम्मेदारी का संदेश दिया।
राष्ट्रीय युवा दिवस का महत्व: राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्देश्य भारत के युवाओं को प्रेरित करना और उन्हें अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति जागरूक करना है। इस दिन को मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि हम स्वामी विवेकानंद के विचारों को याद करें और युवाओं में उनमें निहित शक्ति को जागृत करें।
स्वामी विवेकानंद का मानना था कि युवाओं के भीतर समाज और देश को बदलने की शक्ति होती है, और यही शक्ति अगर सही दिशा में लगाई जाए तो किसी भी समाज या राष्ट्र की स्थिति बदल सकती है।
स्वामी विवेकानंद ने अपने प्रसिद्ध 'एक विचार अपनाओ। उस एक विचार को अपना जीवन बना लो। उसी विचार के बारे में सोचो, उसी का सपना देखो, उसी विचार के साथ जियो।' जैसे उद्धरणों के माध्यम से भारतीय युवाओं को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। इस दिन का आयोजन यह सुनिश्चित करता है कि स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत आज भी युवाओं के जीवन में प्रासंगिक हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं।
राष्ट्रीय युवा दिवस का इतिहास: राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत 1985 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन, उनके योगदान को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया गया।
स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो विश्व धर्म महासभा में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था, जिसे दुनिया भर में सराहा गया। उनके विचारों और दर्शन ने न केवल भारत को बल्कि दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दिया।
इस दिन का आयोजन हर वर्ष देशभर में स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न संस्थाओं में किया जाता है। युवाओं को स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके विचारों के बारे में जानकारी दी जाती है, ताकि वे उनसे प्रेरित हो सकें और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए काम कर सकें।
इस दिन का आयोजन यह सुनिश्चित करता है कि स्वामी विवेकानंद के विचार युवाओं के दिलों में हमेशा जीवित रहें और वे अपने देश और समाज की उन्नति में योगदान दे सकें।
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।