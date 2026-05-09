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तमिलनाडु में सस्पेंस : विजय के शपथ ग्रहण पर संकट बरकरार, लगे हार्स ट्रेडिंग के आरोप

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vijay thalapathy need 2 mla to become CM
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Sat, 09 May 2026 (08:43 IST) Updated Date: Sat, 09 May 2026 (08:51 IST)
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तमिलनाडु में अभिनेता विजय के शपथ पर संकट अभी भी बरकरार है। उनके पास 116 विधायकों का समर्थन है और वह बहुमत के आंकड़े से महज 2 कदम दूर हैं। वीसीके के लिखित में समर्थन नहीं दिया है। एएमएमके प्रमुख टीटीवी दिनकरण ने हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाकर मामले को और पेचीदा बना दिया है। 
 
विजय ने शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया था। उन्होंने 118 विधायकों के समर्थन के बात कही थी लेकिन उनके पास लिखित में केवल 116 विधायकों का ही समर्थन था। वीसीके आज समर्थन को लेकर फैसला कर सकती है। कहा जा रहा है कि VCK ने समर्थन के बदले उपमुख्यमंत्री पद की मांग रखी है। हालांकि टीवीके की ओर से उन्हें शहरी विकास विभाग देने का प्रस्ताव रखा गया है।
 
टीवीके के पास खुद 107 विधायक हैं। कांग्रेस के 5, सीपीआई और सीपीआईएम के 2-2 विधायकों का समर्थन भी उन्हें प्राप्त है। ऐसे में उन्हें सरकार बनाने के लिए 2 और विधायकों का समर्थन चाहिए।
 

दिनकरण ने लगाया हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप

इसी बीच एएमएमके प्रमुख टीटीवी दिनकरण ने राज्यपाल से मिलकर शिकायत की कि उनका एकमात्र विधायक कामराज लापता है। दिनकरण ने आशंका जताई कि टीवीके हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद-फरोख्त कर रही है। उन्होंने कहा कि कामराज पुदुचेरी में एआईएडीएमके विधायकों के साथ थे, लेकिन अब उनका फोन बंद है और वे मिल नहीं रहे हैं।
 

IUML ने दिया बड़ा झटका

इस बीच एक बड़ा राजनीतिक मोड़ तब आया जब IUML ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों से इनकार कर दिया। पार्टी ने साफ कहा कि वह DMK के साथ ही बनी रहेगी। पार्टी के विधानसभा में 2 विधायक है।
edited by : Nrapendra Gupta 

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