Tamil Nadu CM oath ceremony LIVE : तमिलनाडु में 10 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विजय, राहुल गांधी भी होंगे शामिल

08:23 AM, 10th May

चार दिनों तक चला राजनीतिक ड्रामा

शनिवार को विजय ने लगातार चौथे दिन राज्यपाल आर्लेकर से मुलाकात की। इससे पहले हुई बैठकों में राज्यपाल समर्थन के आंकड़ों से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्हें सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला था। स्थिति तब बदली जब विजय विभिन्न दलों के समर्थन पत्रों के साथ दोबारा राजभवन पहुंचे। उनके साथ TVK के वरिष्ठ नेता केए सेंगोट्टैयन और आधव अर्जुना भी मौजूद रहे। इस सप्ताह राजनीतिक समीकरण तब पूरी तरह बदल गए जब कांग्रेस ने DMK के साथ अपना पुराना गठबंधन तोड़ते हुए TVK को समर्थन देने का फैसला किया। 51 वर्षीय विजय पिछले कई दिनों से विभिन्न दलों से लगातार बातचीत कर रहे थे और आखिरकार उन्होंने सरकार बनाने लायक समर्थन जुटा लिया।