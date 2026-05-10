Tamil Nadu CM oath ceremony LIVE : तमिलनाडु में 10 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विजय, राहुल गांधी भी होंगे शामिल

Publish Date: Sun, 10 May 2026 (08:07 IST)Updated Date: Sun, 10 May 2026 (08:27 IST)
चार दिनों तक चले सियासी असमंजस के बाद तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) प्रमुख सी जोसेफ विजय को आवश्यक समर्थन जुटाने के बाद औपचारिक रूप से सरकार बनाने का न्योता दे दिया गया है। कई दलों के समर्थन के साथ राज्य की चुनाव बाद की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। फिल्मी दुनिया से राजनीति में आए विजय ‘थलापति’ आज सुबह 10 बजे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
शपथ ग्रहण समारोह 10 मई 2026 को सुबह 10 बजे चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा।
राहुल गांधी भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। इसके साथ ही वह 1967 के बाद तमिलनाडु के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जो राज्य की दो प्रमुख द्रविड़ पार्टियों DMK या AIADMK से नहीं होंगे।
TVK को किन दलों का मिला समर्थन
विजय को अब 120 विधायकों का समर्थन हासिल है, जो 118 सीटों के बहुमत के आंकड़े से अधिक है। शनिवार को विदुथलाई चिरुथैगल काची (VCK) और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने अपने-अपने दो विधायकों के साथ TVK को “बिना शर्त समर्थन” देने का ऐलान किया।
इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पांच, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के दो और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPI(M) के दो विधायकों के समर्थन से TVK बहुमत के आंकड़े तक पहुंची थी। हालांकि VCK, IUML, CPI और CPI(M) ने TVK को समर्थन दिया है, लेकिन वे औपचारिक रूप से गठबंधन में शामिल नहीं हुए हैं।
राज्यपाल ने दिया औपचारिक न्योता
तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शनिवार को विजय को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। विजय ने 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए विभिन्न दलों के समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपे थे। लोक भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया, “थिरु सी जोसेफ विजय ने आज लोक भवन में तमिलनाडु के राज्यपाल से मुलाकात की और तमिलगा वेत्री कझगम विधायक दल के नेता चुने जाने की जानकारी वाला पत्र सौंपा।” बयान में आगे कहा गया कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पद के नामित उम्मीदवार को 13 मई 2026 तक विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का निर्देश दिया है। Edited by : Sudhir Sharma
08:23 AM, 10th May
चार दिनों तक चला राजनीतिक ड्रामा
शनिवार को विजय ने लगातार चौथे दिन राज्यपाल आर्लेकर से मुलाकात की। इससे पहले हुई बैठकों में राज्यपाल समर्थन के आंकड़ों से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्हें सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला था। स्थिति तब बदली जब विजय विभिन्न दलों के समर्थन पत्रों के साथ दोबारा राजभवन पहुंचे। उनके साथ TVK के वरिष्ठ नेता केए सेंगोट्टैयन और आधव अर्जुना भी मौजूद रहे। इस सप्ताह राजनीतिक समीकरण तब पूरी तरह बदल गए जब कांग्रेस ने DMK के साथ अपना पुराना गठबंधन तोड़ते हुए TVK को समर्थन देने का फैसला किया। 51 वर्षीय विजय पिछले कई दिनों से विभिन्न दलों से लगातार बातचीत कर रहे थे और आखिरकार उन्होंने सरकार बनाने लायक समर्थन जुटा लिया।
08:19 AM, 10th May
#WATCH तमिलनाडु: TVK चीफ और मुख्यमंत्री-डेजिग्नेटेड विजय अपने घर से रवाना हुए।
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