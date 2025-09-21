Dharma Sangrah

उज्जैन स्टेशन पर सेना की विशेष ट्रेन में लगी आग, धुआं देख अलर्ट रेलवे कर्मियों ने काबू पाया

उज्जैन (मप्र) , रविवार, 21 सितम्बर 2025 (21:33 IST)
Ujjain Madhya Pradesh news : मध्य प्रदेश के उज्जैन रेलवे स्टेशन पर ट्रकों से लदी सेना की एक विशेष ट्रेन में रविवार सुबह आग लग गई हालांकि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। स्टेशन के बचाव दल, दमकल की गाड़ियों और अन्य उपकरणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। यह दुर्घटना सुबह करीब साढ़े नौ बजे प्लेटफॉर्म संख्या एक और दो के बीच से गुजरने वाली रेल लाइन पर उस समय हुई, जब एक बोगी में लदे ट्रकों को ढंकने वाले तिरपाल में आग लग गई। सेना को इस घटना की सूचना दे दी गई है।
 
एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह दुर्घटना सुबह करीब साढ़े नौ बजे प्लेटफॉर्म संख्या एक और दो के बीच से गुजरने वाली रेल लाइन पर उस समय हुई, जब एक बोगी में लदे ट्रकों को ढंकने वाले तिरपाल में आग लग गई। अधिकारी ने बताया कि स्टेशन के बचाव दल, दमकल की गाड़ियों और अन्य उपकरणों की मदद से आग पर काबू पाया गया।
उज्जैन रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के निरीक्षक नरेंद्र यादव ने बताया कि भोपाल-जोधपुर सेना की विशेष मालगाड़ी में लदे एक ट्रक में संभावित तकनीकी खराबी के कारण आग लग गई। उन्होंने बताया कि आग से जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। रेलवे कर्मचारियों ने प्लेटफॉर्म एक और दो पर मौजूद यात्रियों को निकाला जबकि आने वाले यात्रियों को गेट पर रोक लिया गया। यादव ने बताया कि करीब 30 मिनट में स्थिति सामान्य हो गई।
पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा ने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रक के अंदर कुछ ज्वलनशील पदार्थ के कारण आग लगी थी। उन्होंने बताया कि सेना को इस घटना की सूचना दे दी गई है। मीणा ने बताया कि घटना पर तुरंत काबू पा लिया गया और रेल यातायात प्रभावित नहीं हुआ। (इनपुट एजेंसी)
