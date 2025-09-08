ganesh chaturthi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






MP : शिप्रा नदी में गिरी पुलिसकर्मियों की कार मामला, 40 घंटे बाद भी नहीं मिले लापता SI और महिला आरक्षक

Advertiesment
हमें फॉलो करें Policemens car fell into Shipra river in Ujjain Madhya Pradesh

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

उज्जैन (मप्र) , सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (17:05 IST)
Ujjain Madhya Pradesh News : मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले में उफनती क्षिप्रा नदी में कार गिरने के 40 घंटे बीत जाने के बाद भी लापता 2 पुलिसकर्मियों का पता नहीं चल पाया है और उनका पता लगाने के लिए बचाव एजेंसियां ​​पूरा प्रयास कर रही हैं। पुलिस ने थाना प्रभारी अशोक शर्मा का शव रविवार सुबह बरामद कर लिया, जबकि उपनिरीक्षक मदनलाल और आरक्षक आरती पाल का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। कार शनिवार रात करीब 9 बजे एक पुल से नदी में गिर गई थी और उसमें 3 पुलिसकर्मी सवार थे। पानी का बहाव कम करने के लिए बांध के निचले हिस्से को बंद कर दिया गया है, लेकिन तेज बहाव तलाशी अभियान में बाधा डाल रहा है। 
 
अधिकारियों ने बताया कि कार शनिवार रात करीब 9 बजे एक पुल से नदी में गिर गई थी और उसमें 3 पुलिसकर्मी सवार थे। उन्होंने बताया कि पानी का तेज बहाव तलाशी अभियान को मुश्किल बना रहा है। जिवाजी गंज की नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पा प्रजापति ने बताया कि उन्होंने थाना प्रभारी अशोक शर्मा (58) का शव रविवार सुबह बरामद कर लिया गया, जबकि उप-निरीक्षक मदन लाल (57) और आरक्षक आरती पाल (लगभग 30 वर्ष) का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है।
ALSO READ: मोहन कैबिनेट ने 2 हजार 935 करोड़ के इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड और उज्जैन में 371 करोड के रेलवे ओवर ब्रिज को दी मंजूरी
प्रजापति ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के 25, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के 25 और लगभग 10 स्थानीय गोताखोरों सहित बचावकर्मी दोनों लापता कर्मियों की तलाश कर रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि नाव और मोटर बोट और दो ड्रोन भी तैनात किए गए हैं।
 
उन्होंने कहा, ए स्थानीय गोताखोर भी हमारे दो साथियों का पता लगाने में असमर्थ हैं, जो आगंतुकों द्वारा नदी में फेंके गए सिक्कों को पलक झपकते ही ढूंढ़ लेते हैं। अधिकारी ने बताया कि पानी का बहाव कम करने के लिए बांध के निचले हिस्से को बंद कर दिया गया है, लेकिन तेज बहाव तलाशी अभियान में बाधा डाल रहा है।
ALSO READ: MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, उज्जैन, विदिशा सहित इन जिलों के कलेक्टर बदले
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब कार बिना रेलिंग वाले पुल से गिरी, तब पाल कार चला रही थीं। अधिकारियों के अनुसार, यह दुर्घटना उस समय हुई जब जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर स्थित उन्हेल पुलिस थाने के तीन कर्मचारी एक लापता व्यक्ति के मामले की जांच करने जा रहे थे। (इनपुट एजेंसी)
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

नेपाल में Gen-Z revolution, कौन हैं प्रदर्शन करने वाले युवा, ओली सरकार के खिलाफ क्यों हैं आक्रामक, तोड़फोड़-आगजनी में 16 की मौत, 200 से ज्यादा घायल

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels