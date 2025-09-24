संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की जनरल डिबेट के लिए मंच तैयार

शान्ति, विकास और मानवाधिकारों के लिए 80 वर्ष और उससे भी अधिक विषय पर शुरू हो रहा यह ऐतिहासिक सत्र, बढ़ती वैश्विक चुनौतियों और नए सिरे से बहुपक्षीय कार्रवाई की तत्काल माँगों के बीच आयोजित हो रहा है। यह उच्चस्तरीय सत्र 22 सितम्बर से पूरे दिन के शिखर सम्मेलनों और स्मरण उत्सवों के साथ शुरू हो गया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ, एक ‘सतत विकास लक्ष्य (SDG) क्षण’ और बीजिंग में महिलाओं पर आयोजित विश्व सम्मेलन के 30 वर्ष पूरे होने का स्मरण उत्सव शामिल है। विश्व के नेतागण, फ़लस्तीन मुद्दे के शान्तिपूर्ण समाधान और दो-राष्ट्र समाधान के कार्यान्वयन पर आयोजित उच्चस्तरीय सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे।

23 से 29 सितम्बर तक, दुनिया का ध्यान, महासभा हॉल में स्थित प्रतिष्ठित हरे संगमरमर के मंच पर रहेगा, जहाँ राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और सम्राट अपने राष्ट्रीय वक्तव्य देंगे और बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के बीच शान्ति, विकास, मानवाधिकार और सामूहिक कार्रवाई के लिए अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे।

इसके अलावा, सतत विकास के लिए वित्तपोषण पर, द्विवार्षिक शिखर सम्मेलन, जलवायु शिखर सम्मेलन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) शासन पर एक वैश्विक संवाद का शुभारम्भ, ग़ैर-संचारी रोगों और मानसिक स्वास्थ्य पर वैश्विक प्रतिक्रिया, और म्याँमार में रोहिंग्या मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी चर्चा होगी।

यहाँ संयुक्त राष्ट्र समाचार, सभी गतिविधियों की झलक के लिए आपको अग्रिम पंक्ति में बिठाता है। आप अपने मोबाइल फ़ोन या कम्प्यूटर से, राष्ट्राध्यक्षों व शासनाध्यक्षों को, हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस करते हुए और संयुक्त राष्ट्र के अगले अध्याय की दिशा निर्धारित करते हुए देख सकते हैं।