Budget 2026 में निर्मला सीतारमण का रिकॉर्ड, आम बजट से जुड़ी ये 14 अहम बातें

Nirmala Sitharamans Union Budget 2026: भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार देश आम बजट (Union Budget) देश का सालभर का वित्तीय लेखा-जोखा है, जो प्रतिवर्ष 1 फरवरी को वित्तमंत्री द्वारा पेश किया जाता है। इससे पहले यह फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर पेश किया जाता था। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार बजट पेश करने के मामले में कई दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। आइए जानते हैं आम बजट के इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और रोचक बिन्दु....