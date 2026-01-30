Budget 2026-27: EPFO की न्यूनतम पेंशन बढ़ेगी? पेंशनर्स को कितना मिल सकता है फायदा

EPFO Minimum Pension: बजट 2026-27 से पहले EPFO पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। लंबे समय से 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग उठती रही है, जिस पर अब सरकार के स्तर पर चर्चा तेज हुई है। सवाल यह है कि क्या इस बजट में EPFO की न्यूनतम पेंशन बढ़ेगी और अगर बढ़ी तो पेंशनर्स को हर महीने कितना अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। जानिए इससे जुड़ी पूरी अपडेट और संभावनाएं।

क्या है पेंशनर्स की मांग पेंशनधारकों और ट्रेड यूनियनों ने सरकार से यह भी कहा है कि न्यूनतम पेंशन 7500 से 9000 रुपए तक होनी चाहिए ताकि महंगाई का असर कम हो। लेकिन सरकार ने पार्लियामेंट में कहा है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव आधिकारिक रूप से सरकार के पास नहीं है। हालांकि यह भी सही है बढ़ती महंगाई के दौर में 1000 रुपए की पेंशन राशि बहुत ही कम है।

चूंकि पेंशन राशि 2014 से नहीं बदली है, इसलिए बढ़ती महंगाई को देखते हुए इसे बढ़ाना सरकार के एजेंडे में हो सकता है। इस बीच, महंगाई में भी काफी इजाफा हुआ है। वर्तमान में पीएफ योगदान के लिए 15000 की लिमिट है। ऐसी खबरें हैं कि इसे बढ़ाकर 21000 या 25,000 किया जा सकता है। यदि यह लिमिट बढ़ती है, तो कर्मचारियों की पेंशन और पीएफ फंड दोनों में इजाफा होगा।

2500 रुपए तक हो सकती है न्यूनतम EPS-95 पेंशन हालांकि रिपोर्ट्‍स की मानें तो सरकार और EPFO के Employees Pension Scheme (EPS-95) के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1000 प्रति माह से बढ़ा देने पर विचार कर रही है। क्योंकि महंगाई और जीवन यापन की लागत बढ़ने के कारण पेंशन कम पड़ती है। माना जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन को 2500 रुपए तक किया जा सकता है। इससे पेंशनर्स को थोड़ी राहत मिल सकती है।

कितने लोगों को मिलती है EPS-95 पेंशन 31 मार्च 2025 को संसद में दी गई जानकारी के अनुसार EPS-95 के तहत लगभग 81,48,490 लोग (8.15 लाख से ऊपर) पेंशन ले रहे हैं। लगभग 49,15,416 पेंशनर्स (50 फीसदी से ज्यादा) को 1500 रुपए से भी कम पेंशन मिलती है। केवल 53,541 पेंशनर्स (लगभग 0.65%) को ही 6000 से अधिक पेंशन मिलती है।

