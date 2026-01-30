बजट में ऐसा क्या करेगी सरकार, मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा

उन्होंने कहा कि जैसे सरकार ने बैंकों से 2 लाख करोड़ की लिक्विडिटी पुश करने को कहा है। बैंकों में यह पैसा इसलिए डाला गया है ताकि देश में मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए। इससे रोजगार के साथ ही एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सकेगा। बजट में रेडिमेड गारमेंट्स से रिलेटेड स्किम्स भी लाई जा सकती है। बांग्लादेश के सस्ते लेबर से कॉम्पिट करने के लिए इस तरह की योजना बहुत जरूरी है।



बागौरा के अनुुुुुसार, बजट में कई लोकलुभावन बातें हो सकती है। इसमें इनकम टैक्स क्राइटेरिया बढ़ाया जा सकता है। टैक्सेस का बोझ कम कर सकती है। इंसेंटिव स्किम्स पर इस बार सरकार का जोर हो सकता है। लोन का दायरा बढ़ाया जा सकता है। स्टार्टएप्स में लोन की कमी दूर की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि आम जनता के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं रहेगा। अगर सरकार मैन्यूफैक्चरिंग के लिए कुछ स्किम्स लाती है तो शेयर बाजार के लिए यह सकारात्मक रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार फिलहाल रुपए की गिरावट थामने पर ज्यादा जोर नहीं दे रही है क्योंकि अगर ऐसा किया तो फॉरेक्स रिजर्व कम हो सकता है।

