बजट 2026: क्या सोने-चांदी की बढ़ती कीमतों पर लगेगी लगाम? जानें क्या सस्ता होगा आपका गहना!

Budget 2026: 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से पहले आम आदमी की नजरें सर्राफा बाजार पर टिकी हैं। फिलहाल, सोने और चांदी की कीमतें अपने ऐतिहासिक उच्चतम स्तर (All-time High) पर हैं। शादी-ब्याह के सीजन के बीच बढ़ती कीमतों ने मध्यम वर्ग की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट में सोने-चांदी को सस्ता करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएंगी?

आसमान पर कीमतें: मौजूदा स्थिति वर्तमान में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना 1,69,600 लाख प्रति 10 ग्राम और चांदी 4,01,302 लाख प्रति किलोग्राम के पार निकल चुकी है। अंतरराष्ट्रीय तनाव, डॉलर में उतार-चढ़ाव और सुरक्षित निवेश की मांग ने इन धातुओं को 'बेकाबू' बना दिया है।

बजट 2026 से क्या हैं बड़ी उम्मीदें? ज्वेलरी इंडस्ट्री और आम उपभोक्ताओं ने सरकार के सामने कुछ प्रमुख माँगें रखी हैं:

इंपोर्ट ड्यूटी (Import Duty) में कटौती: इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि सरकार सोने पर आयात शुल्क (Customs Duty) को 6% से घटाकर 4% या उससे कम करती है, तो घरेलू बाजार में कीमतों में बड़ी गिरावट आ सकती है। इससे तस्करी पर भी लगाम लगेगी।

GST दरों में बदलाव: फिलहाल सोने के गहनों पर 3% GST लगता है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल (GJC) ने इसे घटाकर 1.25% करने की सिफारिश की है ताकि आम जनता के लिए खरीदारी आसान हो सके।

डिजिटल गोल्ड के लिए प्रोत्साहन: बजट में 'गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम' को और अधिक आकर्षक बनाने की घोषणा हो सकती है, ताकि लोग फिजिकल गोल्ड के बजाय पेपर या डिजिटल गोल्ड में निवेश करें।

क्या कीमतें सच में कम होंगी? बाजार के जानकारों के बीच दो तरह की राय है: राहत की उम्मीद: कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार घरेलू खपत बढ़ाने और ज्वेलरी एक्सपोर्ट को बूस्ट देने के लिए टैक्स घटा सकती है।

कठोर कदम की आशंका: दूसरी ओर, बढ़ते व्यापार घाटे (Trade Deficit) को देखते हुए कुछ रिपोर्ट्स यह भी संकेत दे रही हैं कि सरकार आयात कम करने के लिए ड्यूटी बढ़ा भी सकती है, जिससे कीमतें और बढ़ सकती हैं। बजट 2026 में सोने-चांदी की दिशा काफी हद तक सरकार की प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगी। क्या सरकार 'सस्ते सोने' का तोहफा देगी या 'राजकोषीय घाटे' को थामने के लिए कड़े फैसले लेगी, इसका खुलासा 1 फरवरी को ही होगा।