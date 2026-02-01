Union Budget 2026-27 : क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी सस्ती, निर्मला सीतारमण के बजट में ऑटो सेक्टर को क्या मिला

Union Budget 2026-27 News : वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से ऑटो सेक्टर को खासी उम्मीदें थीं। जानिए वित्त मंत्री ने ऑटो सेक्टर के लिए क्या बड़े ऐलान किए। सेमी कंडक्‍टर को लेरक बजट 2026 में बड़ा ऐलान किया गया। केंद्रीय मंत्री ने बजट में कहा कि इंडिया सेमीकंडक्‍टर मिशन 2.0 शुरू किया जाएगा। सेमी कंडक्‍टर के लिए बजट में 40 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्‍त मंत्री ने कहा कि भारत सेमी कंडक्‍टर मिशन पर अपना फोकस बढ़ाएगा। इसके तहत घरेलू कैपिटल गुड्स क्षमताओं को बनाने और बढ़ाने के साथ ही इंडीपेंडेंट सप्‍लाई चेन बनाने पर फोकस किया जाएगा।