rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Bank Holidays: इन राज्यों में 5 दिन बंद रहेंगे बैंक

Advertiesment
हमें फॉलो करें bank holiday

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 24 दिसंबर 2025 (12:02 IST)
Bank holidays news in hindi: वर्ष 2025 समाप्त होने से पहले अगर आप बैंक जाकर कोई जरूरी काम निपटाने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। क्रिसमस की वजह से देश के तीन पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में बैंकिंग सेवाएं लगभग एक हफ्ते तक ठप रहने वाली हैं। ऐसे में लोगों को बैंक जाने से पहले छुट्‍टियों की यह लिस्ट जरूर देख लेना चाहिए।
 
25 दिसंबर को क्रिसमस के चलते भारत के सभी सरकारी और निजी बैंक बंद रहेंगे। 27 और 28 दिसंबर को भी बैंकों में सामान्य कामकाज नहीं होगा। इस तरह पूरे देश में 
 
तीनों ही राज्यों में 24 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक सभी बैंक शाखाएं बंद रहेगी। 24 दिसंबर को क्रिसमस ईव है तो 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी है। 26 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेशन की वजह से बैंक बंद रहेंगे। 27 दिसंबर को दूसरा शनिवार है वहीं 28 दिसंबर को रविवार होने की वजह से बैंक नहीं खुलेंगे। 
 
हालांकि इस दौरान डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी। छुट्टियों के दौरान भी नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI और एटीएम सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से बिल पेमेंट और फंड ट्रांसफर कर सकेंगे। एटीएम के माध्यम से आप नकदी निकाल सकते हैं।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Sunday Read: सत्ता, सेक्स और साजिश – डोनाल्ड ट्रम्प और कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन की दोस्ती का काला अध्याय

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels