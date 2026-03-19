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सावधान! तेल की कमी की अफवाहों पर न दें ध्यान, LPG के नाम पर हो रहे फ्रॉड से ऐसे बचें

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BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Thu, 19 Mar 2026 (16:18 IST) Updated Date: Thu, 19 Mar 2026 (16:25 IST)
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हाल के दिनों में सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स पर ईंधन (Fuel) की कमी और एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग को लेकर कई भ्रामक खबरें फैल रही हैं। इसे देखते हुए सरकार और विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले कुछ दिनों से देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल-डीजल की किल्लत और एलपीजी सब्सिडी को लेकर फर्जी खबरें वायरल हो रही हैं। इन अफवाहों के कारण पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारत के पास तेल का पर्याप्त भंडार है और आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है।
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1. भारत के पास तेल का 'अभेद्य' कवच (Strategic Reserves)
 
 
पर्याप्त स्टॉक : भारत सरकार के पास भूमिगत चट्टानों में बने विशाल 'सामरिक तेल भंडार' (Strategic Petroleum Reserves) हैं।
 
बफर स्टॉक : विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पदुर में स्थित इन भंडारों में इतना तेल सुरक्षित है कि आपात स्थिति में भी देश की जरूरतें हफ्तों तक पूरी की जा सकती हैं।
 
नियमित आपूर्ति : तेल कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) ने पुष्टि की है कि रिफाइनरियों से पेट्रोल पंपों तक सप्लाई चैन सुचारू रूप से काम कर रही है।
 

2. LPG के नाम पर हो रहा है नया स्कैम (Alert!)

तेल की कमी की खबरों के बीच जालसाज अब एलपीजी (LPG) उपभोक्ताओं को निशाना बना रहे हैं। धोखाधड़ी के तरीके इस प्रकार हैं:
 
फेक अपडेट मैसेज : आपको मैसेज आता है कि "आपका एलपीजी कनेक्शन काट दिया जाएगा क्योंकि आपने केवाईसी (KYC) अपडेट नहीं किया है।"
 
फर्जी बुकिंग लिंक : कम कीमत में सिलेंडर बुक करने या सब्सिडी चेक करने के नाम पर वॉट्सऐप पर संदिग्ध लिंक भेजे जा रहे हैं।
 
एप डाउनलोड स्कैम : जालसाज गैस एजेंसी का अधिकारी बनकर आपसे कोई रिमोट एक्सेस ऐप (जैसे Anydesk या TeamViewer) डाउनलोड करवाते हैं और आपका बैंक खाता खाली कर देते हैं।
 

3. फ्रॉड से कैसे बचें? (Safety Tips)

आधिकारिक ऐप का ही उपयोग करें: गैस बुकिंग के लिए केवल आधिकारिक ऐप्स (जैसे Indane, Bharatgas, या HP Pay) या उमंग (UMANG) ऐप का इस्तेमाल करें।
 
व्यक्तिगत जानकारी न दें : कोई भी गैस एजेंसी फोन पर आपका ओटीपी (OTP), पिन (PIN) या आधार नंबर नहीं मांगती।
 
लिंक पर क्लिक न करें : एसएमएस या वॉट्सऐप पर आए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करके पेमेंट न करें।
 
संदेह होने पर क्या करें : अगर आपको कोई संदिग्ध कॉल आए, तो तुरंत अपनी नजदीकी गैस एजेंसी से संपर्क करें या 1930 पर साइबर क्राइम की रिपोर्ट करें। Edited by : Sudhir Sharma

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