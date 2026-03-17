शादीशुदा लोगों को मिल सकती है बड़ी टैक्स छूट! राघव चड्ढा ने उठाई Joint ITR की मांग, जानिए कैसे बचेगा लाखों का टैक्स

अगर आप शादीशुदा हैं और इनकम टैक्स भरते हैं तो आने वाले समय में आपको बड़ी राहत मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने (Raghav Chadha) ने संसद में मांग उठाई है कि शादीशुदा जोड़ों को संयुक्त आयकर रिटर्न (Joint Income Tax Return) भरने का विकल्प दिया जाए। उनका कहना है कि मौजूदा टैक्स सिस्टम में ऐसे परिवारों के साथ नाइंसाफी होती है जहां पति-पत्नी में से कोई एक ही कमाता है या दोनों की आय में बड़ा अंतर होता है।