नवंबर में सस्ता हुआ LPG सिलेंडर, जानिए कितने घटे दाम

LPG Cylinder Price : तेल कंपनियों ने नवंबर के पहले दिन 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 5 रुपए घटा दिए हैं। 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलिंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता समेत देशभर में कमर्शियल गैस सिलिंडर 5 से 5.50 रुपए सस्ता हो गया है। होटलों और अन्य कमर्शियल जगहों पर इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों को आज से सस्ता सिलेंडर मिलेगा।
दिल्ली में अब तक कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1595.50 रुपए थी, जो अब 5 रुपए घट कर 1590.50 रुपए कर दी गई है। कोलकाता में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1700.50 से घटकर 1694 रुपए हो गई। मुंबई में 19 किलो वाला सिलेंडर, जो पहले 1,547 रुपए में मिलता था, वो अब 1542 रुपए में मिलेगा। चेन्नई में व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत 1754.50 रुपए से घटाकर 1750 रुपए कर दी गई है।
तेल कंपनियों ने 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। दिल्ली में घरेलू गैस सिलिंडर के दाम 853 रुपए, जबकि मुंबई में 852.50 रुपए हैं। घरेलू गैस सिलिंडर की कीमतें अप्रैल 2025 से ही स्थिर हैं। 8 अप्रैल 2025 को घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाए गए थे।
