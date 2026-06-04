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एक पेड़ मां के नाम : उत्तर प्रदेश लगाएगा 5 करोड़ पौधे, कुकरैल वन क्षेत्र से होगा शुभारंभ

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5 crore saplings will be planted in Uttar Pradesh on World Environment Day
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Thu, 04 Jun 2026 (17:36 IST) Updated Date: Thu, 04 Jun 2026 (19:02 IST)
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- विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) पर कुकरैल में होगा वृहद पौधारोपण, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे शुभारंभ
- वन विभाग द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी
- सभी 18 मंडलों के लक्ष्य तय, विभागों को भी दी जिम्मेदारी, जनसहभागिता से प्रदेश में मनेगा उत्सव
Tree Plantation Campaign in Uttar Pradesh : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर विश्व पर्यावरण दिवस पर शुक्रवार को ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत व्यापक स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुकरैल वन क्षेत्र से इसका शुभारंभ करेंगे। उनके नेतृत्व में पूरे राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधारोपण किए जाएंगे। इसके लिए सभी विभागों व मंडलों के लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। पर्यावरण दिवस पर वन विभाग की तरफ से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्य आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। 
 

कुकरैल वन क्षेत्र में होगा वृहद पौधारोपण 

‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत कुकरैल वन क्षेत्र में वृहद पौधारोपण होगा। सबसे पहले यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौधारोपण करेंगे। यहां 200 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस कार्यक्रम में वन मंत्री अरुण सक्सेना, प्रभारी मंत्री, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। 
 

जनसहभागिता से प्रदेश मनाएगा उत्सव

इसके पश्चात प्रदेश के 17 नगर निगमों, 825 विकास खंडों, 762 नगर निकायों समेत सभी ग्राम पंचायतों में यह अभियान पूरे दिन चलेगा। वन विभाग के संयोजकत्व में ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, उद्यान, नगर विकास आदि विभागों के सहयोग से अमृत सरोवर, तालाबों, सड़कों, एक्सप्रेसवे, नदियों, नहरों आदि के किनारे पौधे लगाए जाएंगे। इसमें विद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों आदि की भी सहभागिता होगी। 
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लखनऊ मंडल में 62 लाख, बरेली में 32.21 लाख व प्रयागराज में लगेंगे 32.17 लाख पौधे

मंडल - लक्ष्य
मेरठ- 19,06,000
सहारनपुर- 14,86,000
आगरा- 24,67,000
अलीगढ़- 18,97,000
मुरादाबाद- 27,60,000
बरेली- 32,21,000
प्रयागराज- 32,17,000
वाराणसी- 24,83,000
मीरजापुर- 28,63,000
गोरखपुर- 24,75,000
बस्ती- 16,01,000
आजमगढ़- 18,93,000
लखनऊ- 62,77,000
अयोध्या- 30,41,000
देवीपाटन- 29,34,000
कानपुर- 31,83,000
झांसी- 31,67,000
चित्रकूट- 31,29,000
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ग्राम्य विकास विभाग 3 करोड़ तथा कृषि विभाग लगाएगा 75 लाख पौधे 

विभाग - लक्ष्य
ग्राम्य विकास विभाग- 3 करोड़ 
कृषि विभाग- 75 लाख 
वन विभाग- 50 लाख 
उद्यान विभाग- 50 लाख 
पंचायती राज विभाग- 20 लाख 
नगर विकास- 5 लाख
कुल- 5 करोड़

Edited By : Chetan Gour

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About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
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