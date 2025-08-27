Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






9 करोड़ की GST चोरी का खुलासा, चीनी महिला समेत 2 गिरफ्तार

28% टैक्स की जगह 18% जमा कर रही थी टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कोर्ट ने भेजा जेल

Advertiesment
हमें फॉलो करें GST

हिमा अग्रवाल

मेरठ , बुधवार, 27 अगस्त 2025 (23:58 IST)
नोएडा की एक टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में 9 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। इस गंभीर मामले में जीएसटी विभाग ने एक चीनी महिला एलिशा ली टैंग और उसके कारोबारी सहयोगी विनय को गिरफ्तार किया है। दोनों को शुक्रवार को मेरठ की स्पेशल सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें सोमवार तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।
ALSO READ: UP : बरेली में शादी का झांसा देकर प्रभात उपाध्याय को बना रहे थे 'हामिद', मां ने पुलिस संग पहुंच रुकवाया खतना, पढ़िए क्या है पूरी कहानी
 कोर्ट में पेशी के दौरान चीनी महिला के वकील ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने सुनवाई टाल दी। सरकारी वकील के अनुसार, आरोपी कंपनी को भारत में 28% जीएसटी देना अनिवार्य था, लेकिन उन्होंने फर्जी इनवॉइसिंग के जरिए टैक्स चोरी की।
 
जीएसटी अधिकारी के मुताबिक, कंपनी दो तरीकों से सरकार को चूना लगा रही थी। पहला तरीका यह था कि वे 28% टैक्स की जगह सिर्फ 18% टैक्स जमा कर रहे थे। दूसरा तरीका और भी चौंकाने वाला है- कंपनी असल में 50,000 रुपए की वस्तु की बिक्री करती, लेकिन बिल सिर्फ 5,000 रुपए का काटा जाता, जिससे टैक्स की राशि काफी कम हो जाती। इस प्रकार कंपनी बड़े पैमाने पर कैश में लेन-देन कर रही थी, जिससे सरकार को भारी नुकसान हो रहा था।
 
अब तक की जांच में लगभग 9 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की पुष्टि हो चुकी है, जबकि घोटाले की राशि इसे तीन गुना ज्यादा तक पहुंच सकती है। अधिकारियों का मानना है कि कंपनी लंबे समय से इस गोरखधंधे में लिप्त थी और इस पूरे नेटवर्क का संचालन बेहद संगठित तरीके से किया जा रहा था।
 
GST विभाग की सघन जांच के बाद एलिशा ली टैंग और विनय को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में यह भी सामने आया कि कैश ट्रांजैक्शन के जरिए चोरी गए टैक्स को हांगकांग और अन्य विदेशी खातों में ट्रांसफर करने किया जाता था, चीनी महिला पैसों को जमा करती थी। विनय कंपनी में 51% का पार्टनर है जबकि उसके 2 सहयोगी चीनी 49 प्रतिशत के पार्टनर है। मिली जानकारी के मुताबिक चीनी महिला एलिशा ली पहले भी हवाला में फंस चुकी है, जिससे विदेशी लिंक की भी आशंका गहराई है। 
 
फिलहाल, दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और विभाग की जांच आगे भी जारी है। जीएसटी विभाग इस मामले में अन्य सहयोगियों और विदेशी कनेक्शन की भी पड़ताल कर रहा है। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Maharashtra के विरार में इमारत गिरने से 12 लोगों की मौत

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels