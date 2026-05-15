अर्थ, सृजन व जीवन शक्ति के मॉडल से बनेगा विकसित उत्तर प्रदेश

Publish Date: Fri, 15 May 2026 (13:18 IST)
Updated Date: Fri, 15 May 2026 (19:36 IST)
- सीएम योगी के विजन से यूपी बनेगा देश की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति और समावेशी विकास का मॉडल
- योगी सरकार कृषि, एमएसएमई, नवाचार व सुशासन पर तैयार कर रही विकास का नया रोडमैप
- उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर
Uttar Pradesh News : योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लिए दूरदर्शी मॉडल तैयार किया है। “अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति” पर आधारित यह मॉडल प्रदेश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास, नवाचार, आधारभूत संरचना और सुशासन को नई दिशा देगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक क्षमता के आधार पर देश का अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है। योगी सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक उत्तर प्रदेश न केवल देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, बल्कि समावेशी विकास का ऐसा मॉडल प्रस्तुत करे।
Edited By : Chetan Gour
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