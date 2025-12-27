Dharma Sangrah

घने कोहरे में गायब हुआ ताज महल, पर्यटक निराश

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

आगरा , शनिवार, 27 दिसंबर 2025 (10:40 IST)
Agra news in hindi : उत्तर प्रदेश के कई शहर इन दिनों घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में हैं। घने कोहरे के कारण आगरा में ताजमहल पूरी तरह धुंध में छिप गया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे ताजमहल वहां मौजूद ही न हो। इससे यहां ताज के दीदार के लिए आए पर्यटक खासे निराश है। ALSO READ: यूपी समेत कई राज्यों में कोल्ड डे, इन स्थानों पर कोहरे का कहर, जानिए कहां कैसा है मौसम?
 
सूर्य की पहली किरणों में ताजमहल का नजारा देखना बेहद दिलचस्प होता है। हालांकि मौसम की मार ने पर्यटकों को इसका लुत्फ नहीं उठाने दिया। ताजमहल के मुख्य द्वार से लेकर मुख्य गुंबद तक कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर फैली धुंध ने दृश्यता बेहद कम कर दी। इस वजह से पर्यटक ताजमहल के साये में फोटोग्राफी भी नहीं कर सके।
 
सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसमें ताजमहल लगभग पूरी तरह से गायब नजर आ रहा है और सिर्फ सफेद धुंध ही दिखाई दे रही है।
गौरतलब है कि साल के आखिरी दिनों में बड़ी संख्या में पर्यटक देशभर से आगरा पहुंच रहे हैं। हालांकि कोहरे की वजह से इन्हें निराश होना पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी सुबह कोहरा बना रह सकता है।
