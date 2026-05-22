अजय राय ने 2024 लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें डेढ़ लाख से अधिक वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह कांग्रेस के कुसंस्कारों को दिखाता है।
कुछ दिन पहले जब यूपीपीसीसी चीफ अजय राय अस्वस्थ थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की थी।— Amit Malviya (@amitmalviya) May 22, 2026
लेकिन आज वही अजय राय प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते कैमरे में कैद हुए।
यही कांग्रेस की राजनीति का स्तर है -… pic.twitter.com/AkbPemddlq
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के विषय में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा की गई अभद्र, असंसदीय और अक्षम्य टिप्पणी कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कारों को प्रकट करती है।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) May 22, 2026
पूर्व में कांग्रेस के 'युवराज' भी अपने कुसंस्कार का परिचय दे चुके हैं।
कांग्रेस अब हताशा,…