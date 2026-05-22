कुछ दिन पहले जब यूपीपीसीसी चीफ अजय राय अस्वस्थ थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की थी।



लेकिन आज वही अजय राय प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते कैमरे में कैद हुए।



यही कांग्रेस की राजनीति का स्तर है -… pic.twitter.com/AkbPemddlq — Amit Malviya (@amitmalviya) May 22, 2026

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में अजय राय लोगों की ओर हाथ हिलाते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कथित तौर पर विवादित टिप्पणी की, जिसे लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है।अजय राय ने 2024 लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें डेढ़ लाख से अधिक वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह कांग्रेस के कुसंस्कारों को दिखाता है।