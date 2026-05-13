अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का निधन

Pratik Yadav Death News : मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का बुधवार सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल में निधन हो गया। वे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई और भाजपा नेता अर्पणा यादव के पति थे।