अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का निधन

Publish Date: Wed, 13 May 2026 (07:29 IST)
Updated Date: Wed, 13 May 2026 (07:39 IST)
Pratik Yadav Death News : मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का बुधवार सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल में निधन हो गया। वे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई और भाजपा नेता अर्पणा यादव के पति थे।
प्रतीक को सुबह 6 बजे अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 38 वर्षीय प्रतीक यादव की अखिलेश की तरह राजनीति में सक्रिय नहीं थे लेकिन उनकी पत्नी अपर्णा राजनीतिक रूप बेहद सक्रिय हैं।
edited by : Nrapendra Gupta