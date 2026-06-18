UP में विकास योजनाओं का मिला लाभ, CM योगी ने लाभार्थियों को सौंपे चेक

Chief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को विकास योजनाओं के तहत स्वीकृति पत्र, चेक, चाबी, नियुक्ति पत्र और अन्य प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका ग्रामीण मिशन के तहत मनोज सविता और रानी को 4.95 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया गया। वहीं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत राजू निर्मल और परशुराम को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।





मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत रेखा और मैकी को उनके नए आवास की चाबी सौंपी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों और जरूरतमंद परिवारों को सशक्त बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी के हाथों इन्हें मिला योजनाओं का लाभ पार्वती- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 5 लाख

सोनू- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 5 लाख नेहा गुप्ता- प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का स्वीकृति पत्र

रमाकांति- प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का स्वीकृति पत्र जगन्नाथ- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्वीकृति प्रमाण पत्र

मनोज सविता- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्वीकृति प्रमाण पत्र रेनू गौड़- स्मार्टफोन- बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार योजना

कर्मावती- स्मार्टफोन- बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार योजना शशिप्रभा- नियुक्ति पत्र, आंगनबाड़ी सहायिका

मोनी- नियुक्ति पत्र, आंगनबाड़ी सहायिका कालीचरण- पंचायत कल्याण कोष के तहत स्वीकृति पत्र

अमन कुमार- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान- 5 लाख का चेक अभिषेक कुमार- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान- 2.50 लाख का चेक

रेखा- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चाबी मैकी- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चाबी

मनोज सविता- रानी- उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका ग्रामीण मिशन के तहत 4.95 करोड़ का चेक राजू निर्मल- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रमाण पत्र

परशुराम – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रमाण पत्र अंकिता- दिव्यांगजन पेंशन का स्वीकृति पत्र

लीला- आयुष्मान कार्ड भारती- आयुष्मान कार्ड



Edited By : Chetan Gour