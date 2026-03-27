shiv chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






CM योगी ने 'जनता दर्शन' में सुनीं लोगों की समस्‍याएं, बोले- गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं, पुलिस करे सख्त कार्रवाई

Advertiesment
Chief Minister Yogi Adityanath listened to people's grievances during Janta Darshan programme
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Fri, 27 Mar 2026 (16:55 IST) Updated Date: Fri, 27 Mar 2026 (17:00 IST)
google-news
- मुख्यमंत्री योगी ने जनता दर्शन में सुनीं 200 लोगों की समस्याएं, समाधान का दिया भरोसा
- दबंगई से जुड़े मामलों पर मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
- जमानत पर रिहा होकर वादी को धमकाने वालों की निरस्त कराएं जमानत
Chief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित 'जनता दर्शन' में विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान कमजोर वर्ग के लोगों को कतिपय दबंगों द्वारा डराने, धमकाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से दो टूक कहा, गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसे तत्वों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। यदि कोई अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद वादी को धमका रहा हो तो उसकी जमानत निरस्त कराने की कार्यवाही की जाए।

गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश दिया और कहा कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान, सरकार का संकल्प है।
webdunia

अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि बिना भेदभाव सबको न्याय मिले। हर पात्र को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, जरूरतमंदों के समुचित इलाज की व्यवस्था हो, जमीन कब्जाने वाले भू माफिया व दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। अधिकारियों को निर्देशित करने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 
ALSO READ: आंखें बंद करिए, आपके लिए गिफ्ट लाई हूं... CM योगी भी हंसे बिना नहीं रह सके
जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए लोगों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। अस्पताल से इलाज का एस्टीमेट मिलते ही सरकार धन उपलब्ध करा देगी। जनता दर्शन में परिजनों के साथ आए बच्चों को मुख्यमंत्री ने दुलारा और उन्हें चॉकलेट के साथ अपना आशीर्वाद भी दिया।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

ईरान युद्ध से बाजार में तबाही: सेंसेक्स 1690 अंक गिरा, 8 लाख करोड़ स्वाहा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels