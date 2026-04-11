मुख्यमंत्री योगी के हाथों सम्मानित हुए विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी

Chief Minister Yogi honored beneficiaries of various schemes
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (19:27 IST) Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (20:16 IST)
Chief Minister Yogi Adityanath : चंदन चौकी (पलिया) में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थारू जनजाति के परिवारों व पूर्वी उत्तर प्रदेश से आकर बसे परिवारों को भौमिक अधिकार पत्र प्रदान किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने विभिन्न लाभार्थियों को भी अपने हाथ से नियुक्ति पत्र, आवास की चाबी व चेक सौंपे।
 
मुख्यमंत्री योगी के हाथों भौमिक अधिकार पत्र प्राप्त करने वालों में बालकृष्ण, रामखेलावन, भज्जीराम, रामनरेश व रामकुमार शामिल रहे। आंगनवाड़ी भर्ती के तहत ऊषा देवी (ध्यानपुर), संध्या कुमारी (पुरैना) तथा मीना कुमारी (सूरमा) को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र सौंपे। 
मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत ध्यानपुर की बल्लू देवी, शीतल व बेबी को अपने आवास की चाबी मिली। एक जिला-एक उत्पाद के तहत लाभार्थी अंशु गुप्ता, शिव गुप्ता व संस्कार अग्रवाल को चेक प्रदान किए गए। 
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत कुंवर सेन, अमित जिंदल व रामचंद्र को भी चेक प्रदान किए गए।मुख्यमंत्री ने नाबार्ड द्वारा संचालित योजना के तहत पूनम विश्वकर्मा को चेक प्रदान किया।
Edited By : Chetan Gour

अगला लेख

थारू समाज के लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लेगी सरकार : योगी आदित्यनाथ

सम्बंधित जानकारी

