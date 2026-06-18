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मुख्यमंत्री योगी ने प्राकृतिक खेती में विशिष्ट कार्य करने वाले किसानों को किया सम्मानित

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Chief Minister Yogi honored farmers who have done exemplary work in natural farming
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Thu, 18 Jun 2026 (18:18 IST) Updated Date: Thu, 18 Jun 2026 (19:36 IST)
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Chief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राकृतिक खेती में विशिष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित प्राकृतिक खेती कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब देश का अन्नदाता किसान समृद्ध और स्वस्थ होगा। उन्होंने किसानों से रासायनिक खेती के स्थान पर प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती किसानों की लागत घटाने के साथ समाज को स्वस्थ बनाने का माध्यम बन सकती है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के 34 जिलों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए स्वस्थ भारत और समृद्ध किसान सबसे महत्वपूर्ण आधार हैं। गंगा तट के 27 जिलों और बुंदेलखंड क्षेत्र के सात जिलों को विशेष रूप से प्राकृतिक खेती के लिए चिन्हित किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी ने इन किसानों को किया सम्मानित 

छोटेलाल- पैगूपुर
राजेश कुमार त्रिपाठी- शिवराजपुर 
आशीष कुमार- कल्याणपुर 
सुनील सिंह कटियार-बिल्हौर
फूल सिंह यादव- झींझक 
दिनेश कुमार- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना- 5 लाख रुपए का चेक
उमा सिंह- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना- 5 लाख रुपए का चेक
विपिन्न शुक्ला- श्री अन्न की मिनीकिट 
आशीष कुमार- श्री अन्न की मिनीकिट
 
 Edited By : Chetan Gour

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