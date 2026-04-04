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मुख्यमंत्री योगी ने 'काशी कोतवाल' और बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन

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Chief Minister Yogi offered prayers to Kashi Kotwal and Baba Vishwanath
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sat, 04 Apr 2026 (16:39 IST) Updated Date: Sat, 04 Apr 2026 (21:29 IST)
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- बच्चों व आसपास के दुकानदारों से मुख्यमंत्री योगी ने किया संवाद
- सभी ने प्रणाम कर मुख्यमंत्री योगी का किया अभिवादन 
- श्रद्धालुओं ने 'हर-हर महादेव' के लगाए जयकारे 
Chief Minister Yogi Adityanath : गोरक्षपीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार सुबह बाबा विश्वनाथ व 'काशी कोतवाल' काल भैरव का दर्शन-पूजन किया। मुख्यमंत्री ने यहां से निकलकर आसपास के दुकानदारों और बच्चों से संवाद किया और उनका कुशलक्षेम जाना। मुख्यमंत्री ने बच्चों को उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद भी दिया।
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मुख्यमंत्री शुक्रवार को 2  दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे। शनिवार सुबह उन्होंने बाबा काल भैरव के दरबार में पहुंचकर माथा टेका और आरती कर श्रद्धा निवेदित की। यहां से निकलते समय मुख्यमंत्री योगी ने आसपास के दुकानदारों व बच्चों से बातचीत की। सभी ने प्रणाम कर अपने प्रिय मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री का आत्मीय व्यवहार देखकर सभी प्रसन्न नजर आए।
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मुख्यमंत्री श्री काशी विश्वनाथ धाम भी पहुंचे। गर्भगृह में प्रवेश कर उन्होंने लोक मंगल की कामना के साथ बाबा विश्वनाथ का षोडशोपचार पूजन-अभिषेक किया और आरती की। मुख्यमंत्री ने यहां से प्रस्थान करते समय श्रद्धालुओं का अभिवादन भी किया। इस पर मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं ने 'हर-हर महादेव' के जयकारे लगाए।
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मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, अनिल राजभर, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल, राज्यमंत्री संदीप सिंह, विधायक नीलकंठ तिवारी, सुशील सिंह, अवधेश सिंह आदि ने भी दर्शन-पूजन किया।
Edited By : Chetan Gour 

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