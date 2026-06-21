मुख्यमंत्री योगी ने स्वामी ब्रह्मानंद की प्रतिमा व समाधि स्थल पर अर्पित किए पुष्प
मुख्यमंत्री योगी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, प्रमाण पत्र, लैपटॉप आदि प्रदान किए
Publish Date: Sun, 21 Jun 2026 (21:48 IST)
Updated Date: Mon, 22 Jun 2026 (02:05 IST)
Chief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को स्वामी ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज में स्वामी ब्रह्मानंद की प्रतिमा व समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के मंच पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, प्रमाण आदि प्रदान किया।
विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी
कृष्ण कुमार- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख का चेक
चंद्रभान- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 2 लाख का चेक
सुशीला- 2 हजार का चेक
वर्षा- जननी सुरक्षा योजना के तहत 1 हजार का चेक
पूनम- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 5 हजार का चेक
कमलेश कुमारी- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 1.20 लाख का चेक
प्रीति राजपूत/नीलू वर्मा- उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 105 स्वयं सहायता समूहों को सीसीएल के तहत 6.30 करोड़ से अधिक का चेक
संगीता- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख का चेक
पवन कुमारी- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की चाबी
भगवती सोनी- आयुष्मान कार्ड
श्यामबाबू- ओडीओपी के तहत टूल किट
आयुष- मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत लैपटॉप।
About Writer
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें