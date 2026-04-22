CM योगी 29 अप्रैल को करेंगे शिव मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परकोटे में बना है यह मंदिर

Ayodhya Uttar Pradesh News : अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के परकोटा में बने शिव मंदिर शिखर पर 29 अप्रैल को ध्वजारोहण किया जाएगा। जिसकी तैयारी चल रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करकमलों द्वारा 29 अप्रैल को शाम 5 बजे राम मंदिर परकोटा स्थित शिव मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया जायगा। कार्यक्रम की जानकारी राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव ने दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया है और उनके हाथों से ही पूरा कार्यक्रम संपन्न होगा।





परकोटा के पूर्वी हिस्से में वीआईपी अतिथियों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। यहां से सभी लोग ध्वजारोहण कार्यक्रम का सीधा दर्शन कर सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। गोपाल राव के अनुसार, मां भगवती और शेषावतार मंदिर पर भी 15 मई तक ध्वजारोहण होने की संभावना है।

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में 15 नए अर्चकों की नियुक्ति

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राम मंदिर ट्रस्ट का यह कदम न केवल पूजा व्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि परंपराओं के संरक्षण और नई पीढ़ी को धार्मिक विधियों से जोड़ने में भी अहम भूमिका निभाएगा। यह जानकारी आचार्य दुर्गा प्रसाद, पुरोहित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दी है।

Edited By : Chetan Gour