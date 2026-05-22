CM योगी ने 17 निवेशकों को सौंपे आवंटन पत्र, निवेशकों बोले- निवेश के लिए सबसे बेहतर बना यूपी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अंतर्गत 17 निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र प्रदान किया। सीएम योगी ने प्रदेश में नए निवेश, रोजगार व औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलने पर निवेशकों को बधाई दी। वहीं निवेशकों ने भी सीएम योगी के प्रति आभार जताया।

सीएम योगी के हाथों इन्हें मिला भूमि आवंटन पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों मंच पर इंटीग्रेटेड बैटरीज इंडिया प्रा. लि. के एसके महाजन, सीईएससी ग्रीन पावर लि. के अंशुल खंडेलवाल, वेगा इंडस्ट्रीज प्रा. लि. के संदीप जैन, साहू इंटरनेशनल अटायर प्रा. लि. के मनोज गोयल, क्वार्क्स टेक्नोसॉफ्ट प्रा. लि. के विपिन बिंदल, एमेड्यूज इंडिया प्रा. लि. की श्रेया अरोरा, वर्चुअल इम्प्लाई प्रा. लि. के कुमार हर्षवर्धन, समरकूल होम अप्लायंसेज लि. के संजीव कुमार गुप्ता, ऋद्धि सिद्धि पेपर्स के सुशील गुप्ता, जेएमवी एलपीएस प्रा. लि. के नीरज सैनी, अर्सेनल इंफोसाल्यूशन प्रा. लि. के विनोद पटानी, साईंनाथ सेल्स एंड सर्विसेज प्रा. लि. के मनीष मुद्गल, एमएए पेट प्रा. लि. के कामेश अग्निहोत्री, एजीलिटी इलेक्ट्रोटेक्निक्स प्रा. लि. की प्रतिमा गर्ग-मुकेश गर्ग, एनडीएसबी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. के हरिशंकर सिंह, अल्फा कम्युनिकेशन एलएलपी के संदीप सिंह व एडवांस पैनल्स एंड स्विचगियर्स प्रा. लि. के सुरेश राज जैन को आवंटन पत्र प्रदान किया।

आधुनिक उत्तर प्रदेश के शिल्पकार हैं सीएम योगी आदित्यनाथः अंशुल

सीईएससी ग्रीन पावर लि. के अंशुल खंडेलवाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को आधुनिक उत्तर प्रदेश का शिल्पकार बताया। कहा कि सीएम योगी ने जिस दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ एक दशक पहले उत्तर प्रदेश का पुनर्निर्माण शुरू किया था, उसी का फल है कि हम लोग यहां विश्व स्तरीय विकास देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश से अधिक अनुकूल वातावरण उद्योग के लिए कहीं नहीं है। यूपी निवेश व निवेशक की पूंजी के लिए सबसे अच्छी जगह है। उद्योग को गति, पारदर्शिता व मूलभूत व्यवस्था की जरूरत होती है, जो यहां है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट के पास प्राधिकरण की जो सुविधाएं हैं, उतनी फैसिलिटी अब चीन में भी नहीं है। यहां जमीन का आवंटन हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारी कोशिश रहेगी कि यूनिट में 40-50 प्रतिशत महिला की सहभागिता हो। यहां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी करेंगे, साथ ही सोलर में यूपी का नाम सबसे ऊपर करेंगे।

मुख्यमंत्री ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है कि हम उद्योग लगा सकेंः महाजन एसके महाजन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है कि हम उद्योग लगा सकें। पिछले पांच साल में तीन अलॉटमेंट लेटर लिया है और उसे इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर चुका हूं। यूपी में काम करने का बेहतरीन माहौल है। पहले तो कठिनाई आती नहीं, यदि आती है तो उसका निराकरण भी होता है। दुनिया जब लॉकडाउन में थी, तब भी मुख्यमंत्री जी उद्योग लगाने की बात कर रहे थे। 24 अप्रैल 2020 को लखनऊ से मुझे फोन आया कि क्या आप उद्योग लगाना चाहते हैं। इसके लिए 5 मई 2020 को मुझे लेटर दिया गया। हम इंडस्ट्री लगाकर 500 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ग्रेनो में फैक्टरी लगाकर 250 लोगों को रोजगार दिया है। यूपी सरकार की वजह से काफी सकारात्मक माहौल मिला। Edited by : Sudhir Sharma