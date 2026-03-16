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नन्हे प्रशंसक की मुराद पूरी! सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे बच्चे को मंच पर बुलाकर CM योगी ने जीता दिल

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CM Yogi Adityanath
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Mon, 16 Mar 2026 (13:00 IST) Updated Date: Mon, 16 Mar 2026 (13:08 IST)
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CM Yogi Adityanath: राजस्थान के जालौर स्थित श्री शांतिनाथ बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले एक बच्चे की इच्छा रविवार को पूरी हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सदैव बच्चों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरते हैं। उन्होंने एक बच्चे के मनोभाव को समझते हुए तत्काल उसके मन की मुराद पूरी कर दी। 

बच्चे ने मुख्‍यमंत्री को कहा धन्यवाद

दरअसल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को राजस्थान में थे। वह श्री शांतिनाथ बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित नवीन भवन के अवलोकन कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां पढ़ने वाला एक बच्चा विद्यालय के कणिया गिरि मंच के नीचे खड़ा होकर मुख्यमंत्री के फ्रेम में बार-बार सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था।

यह देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस बच्चे को मंच पर बुला लिया। बच्चे से उसका नाम, क्लास आदि की जानकारी ली, फिर मोबाइल लेकर अपने हाथों से बच्चे के साथ सेल्फी खींची। इस पर आह्लादित बच्चे ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहा। 
 
मुख्यमंत्री ने यहां अपने विचार भी व्यक्त किए। अतिथियों ने मुख्यमंत्री का स्मृति चिह्न देकर स्वागत किया। अंत में मुख्यमंत्री ने स्कूल के शिक्षकों, बच्चों, कलाकारों आदि के साथ फोटो खिंचवाई। मुख्यमंत्री ने बच्चों को चॉकलेट भी प्रदान की।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

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