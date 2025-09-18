Festival Posters

अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर चलाई थी गोलियां, गाजियाबाद में 2 आरोपी मुठभेड़ में ढेर

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

गाजियाबाद , गुरुवार, 18 सितम्बर 2025 (08:25 IST)
Disha Patani news in hindi : बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर के बाहर गोलीबारी करने के आरोपी रोहित गोदारा-गोल्डी बरार गिरोह के 2 सक्रिय सदस्य बुधवार को गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल (STF) और दिल्ली पुलिस की अपराध जांच इकाई के साथ मुठभेड़ में मारे गए।
 
पिछली 12 सितंबर को तड़के करीब तीन बजकर 45 मिनट पर अज्ञात हमलावरों ने दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर के बाहर कई राउंड गोलीबारी की थी जिससे इलाके में दहशत उत्पन्न हो गई थी। इस सिलसिले में बरेली कोतवाली थाने में एक मामला दर्ज किया गया था।
 
अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) अमिताभ यश ने बताया कि पुलिस ने CCTV फुटेज की जांच की, खुफिया जानकारी जुटाई और पड़ोसी राज्यों के रिकॉर्ड का मिलान किया, जिससे शूटरों की पहचान रोहतक निवासी रवींद्र और सोनीपत के गोहाना रोड स्थित इंडियन कॉलोनी निवासी अरुण के रूप में हुई।
 
उन्होंने बताया कि एसटीएफ की नोएडा इकाई और दिल्ली पुलिस की एक संयुक्त टीम ने गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में रवींद्र और अरुण को रोका। इसके बाद हुई मुठभेड़ में दोनों आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।
 
यश ने बताया कि रवींद्र और अरुण दोनों रोहित गोदारा-गोल्डी बरार गिरोह के सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने बताया कि रवींद्र का आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले भी कई मामलों में शामिल रहा था। उन्होंने बताया कि मौके से एक ग्लॉक और एक जिगाना पिस्टल के साथ बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं।
edited by : Nrapendra Gupta

