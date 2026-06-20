मुख्यमंत्री योगी के हाथों सम्मान पाकर खिल उठे चेहरे, योजनाओं के लाभार्थियों को सौंपे चेक, चाबी और स्वीकृति पत्र

Chief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों सम्मान पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। मुख्यमंत्री योगी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, स्वीकृति पत्र, आयुष्मान कार्ड आदि प्रदान किया। मुख्यमंत्री के हाथों पुरस्कृत होने वाले लाभार्थी...

संदीप- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 4.50 लाख रुपए का चेक व ट्रैक्टर की चाबी

सत्येंद्र- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 4.95 लाख रुपए का चेक व ट्रैक्टर की चाबी

मोहिनी पटेल- यूपी बोर्ड में हाईस्कूल में जनपद में प्रथम स्थान पाने वाली को प्रमाण पत्र व 5000 रुपए का चेक

आशी यागिक- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 7000 रुपए का स्वीकृति पत्र नंदिनी- आंगनबाड़ी कार्यकत्री- स्मार्ट फोन

कुसुम- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चाबी अंगूरी देवी- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चाबी

फूल सिंह- पर ड्राप मोर क्रॉप योजना के तहत 1.59 लाख रुपए से अधिक का स्वीकृति पत्र जाहर सिंह- पर ड्राप मोर क्रॉप योजना के तहत 1.17 लाख रुपए से अधिक का स्वीकृति पत्र

आलोक जैन - एफपीओ 10 लाख रुपए का स्वीकृति पत्र

रीना/गीता- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत (स्वयं सहायता समूहों को आरएफ व सीआईएफ) के तहत 4.24 करोड़ रुपए से अधिक का चेक

यमुना- विद्युत सखी को प्रमाण पत्र भानु कुंवर- बीसी सखी को प्रमाण पत्र।



Edited By : Chetan Gour