किसान ने धूमधाम से मनाया बछड़े का जन्मदिन, खुशी से झूम उठा गांव

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किसान ने अपने बछड़े का हाथ पकड़कर उससे केक कटवाया। जैसे ही बछड़े ने केक काटा, वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे और खुशी जाहिर की। इसके बाद किसान ने अपने बछड़े को खुद ही केक खिलाया। गांव के बच्चे और बुजुर्ग सब इस नजारे को देखकर खुश हो गए। माहौल बिल्कुल परिवार की पार्टी जैसा था, फर्क बस इतना था कि इस बार पार्टी की शान इंसान नहीं बल्कि गाय का बछड़ा था।