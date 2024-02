Yamuna Expressway पर कार और बस की भीषण टक्कर, 5 लोग जिंदा जले

Fierce collision between car and bus on Yamuna Expressway : मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे (Yamuna Expressway) पर सोमवार को एक बस से टक्कर लगने के बाद कार में आग लग जाने से 5 लोगों की जलकर मौत (5 people burnt alive) हो गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह हादसा सुबह महावन पुलिस थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर हुआ।