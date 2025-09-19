बाबा के यूपी में कभी नहीं आऊंगा सर! एनकाउंटर के बाद पांचवां शूटर भी गिरफ्तार, दिशा पाटनी के घर की थी गोलीबारी बरेली

Bareilly Police arrested Rs 25k rewardee Ramnivas after an encounter in the Disha Patani house firing case. An aide, Anil from Haryana, was also held. Weapons recovered; Rajasthan-Haryana gang links under probe. pic.twitter.com/V5szBg6XC9 — Krishna Chaudhary (@KrishnaTOI) September 19, 2025

एक-एक लाख रुपए का इनाम था : अधिकारी ने बताया कि बागपत निवासी दोनों शूटरों पर एक-एक लाख रुपए का इनाम था और उन्हें वारंट पर बरेली लाया जाएगा। यूपी पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने 17 सितंबर को गाजियाबाद में हरियाणा और दिल्ली पुलिस की टीमों के साथ मिलकर दो अन्य शूटरों अरुण और रवींद्र को मुठभेड़ में मार गिराया था। पुलिस के अनुसार, विजय व नकुल ने 11 सितंबर को और अरुण व रवींद्र ने 12 सितंबर को पाटनी के घर पर गोलियां चलाई थीं‍।