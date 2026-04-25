Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






अलीगढ़ हादसे पर 3 सदस्यीय जांच समिति गठित,5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान

Advertiesment
Financial Assistance of 5 Lakhs Rs for the Kin of Deceased Worker in Aligarh Tragedy
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Sat, 25 Apr 2026 (22:05 IST) Updated Date: Sun, 26 Apr 2026 (02:39 IST)
google-news
Uttar Pradesh News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में पाइपलाइन मरम्मत के दौरान दुर्घटना में एक श्रमिक की मौत का संज्ञान लिया है। मामले के लिए जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति घटना की सम्पूर्ण जांच कर 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके साथ ही मृतक मजदूर के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद घोषित की गई है।
 
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि अलीगढ़ नगर निगम द्वारा रेलवे रोड क्षेत्र में संचालित सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत सड़क, सीवर एवं नाला निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में अप्सरा सिनेमा के सामने क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य जलकल विभाग द्वारा कराया जा रहा था।

कार्यस्थल पर सुरक्षा के सभी मानकों का पालन करते हुए बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेत और सुरक्षा उपकरण भी लगाए गए थे। बावजूद इसके पाइपलाइन जोड़ने के दौरान अचानक सड़क का एक हिस्सा ढह गया, जिससे एक श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
ALSO READ: लखनऊ में 986 महिला आरक्षियों की पासिंग आउट परेड 26 अप्रैल को, CM योगी आदित्यनाथ करेंगे सलामी
नगर निगम ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। अपर नगर आयुक्त इसके अध्यक्ष, अधिशासी अभियंता (निर्माण) और कर निर्धारण अधिकारी सदस्य नियुक्त किए गए हैं। समिति को तीन दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। नगर आयुक्त ने हादसे को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी निर्माण स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया जाएगा।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

पश्चिम बंगाल के नबद्वीप, कटवा और बागदा में गरजे CM योगी, जनसभाओं में तृणमूल नेताओं को दी चुनौती

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels