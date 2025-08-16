Dharma Sangrah

UP: संपत्ति विवाद में बेटे ने कुदाल से हमला कर पिता की कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

गोरखपुर (यूपी) , शनिवार, 16 अगस्त 2025 (15:43 IST)
Gorakhpur Crime News: गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र (AIIMS police station) में शुक्रवार रात एक व्यक्ति ने पारिवारिक संपत्ति को लेकर लंबे समय से जारी विवाद के कारण अपने पिता की कथित तौर पर कुदाल (killed his father) से हमला करके हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान भागवत मिश्रा (60) के रूप में हुई है और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।ALSO READ: बेंगलुरु में किशोर की गला रेतकर हत्या, आरोपी मामा ने किया सरेंडर
 
जान से मारने की धमकी दी थी : पुलिस ने बताया कि राजी रामसरिया टोला के निवासी मिश्रा के 4 बेटे हैं, आरोपी राधेश्याम मिश्रा पुणे में काम करता था और करीब 10 दिन पहले घर लौटा था। पुलिस ने कहा कि शुक्रवार शाम को राधेश्याम का पिता से झगड़ा हुआ और वह उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए घर से बाहर निकल गया।ALSO READ: बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे युवक की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाश CCTV में कैद
 
धारदार कुदाल से हमला कर दिया : पुलिस ने कहा कि बाद में रात करीब 11 बजे जब मिश्रा बरामदे में एक चारपाई पर सो रहा था, तभी राधेश्याम कथित तौर पर एक धारदार कुदाल लेकर लौटा और उस पर हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार शोर सुनकर परिवार के सदस्य वहां पहुंचे तो आरोपी को भागते हुए देखा। पुलिस ने कहा कि मिश्रा को एम्स अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया।ALSO READ: Karnataka : हिंदू कार्यकर्ता हत्या केस में NIA जांच की मांग, BJP ने राज्यपाल को लिखा पत्र
 
पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल हथियार जब्त कर लिया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी (कैंट) योगेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि हत्या का संबंध संपत्ति विवाद से है। आरोपी हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

