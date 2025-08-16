UP: संपत्ति विवाद में बेटे ने कुदाल से हमला कर पिता की कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र (AIIMS police station) में शुक्रवार रात एक व्यक्ति ने पारिवारिक संपत्ति को लेकर लंबे समय से जारी विवाद के कारण अपने पिता की कथित तौर पर कुदाल (killed his father) से हमला करके हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान भागवत मिश्रा (60) के रूप में हुई है और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।