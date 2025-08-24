चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में फिसली महिला, RPF जवानों ने बचाई जान, वीडियो वायरल

Kanpur news in hindi :
'जाको राखे साइयां, मार सके न कोय।' यह कहावत आज एक बार फिर सही साबित उस समय हो गई जब एक महिला पैसेंजर चलती ट्रेन में प्लेटफार्म और कोच के बीच में गिर गई। लेकिन मौके पर तैनात RPF के जवानों ने एक पल की देरी किए बिना बहादुरी, सतर्कता और मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए बुजुर्ग महिला को सुरक्षित बचा लिया। ALSO READ: स्पाइडरमैन बना युवक, घंटाघर पर चढ़कर किया स्टंट, वीडियो वायरल
अभी तक फिल्मी कथानक में देखने के लिए मिलता था कि चलती ट्रेन से कोई गिरा, नायक आया और उसने यात्री को बचा लिया। ऐसा ही दृश्य बीती रात कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर देखने को मिला।
61 वर्षीय महिला पैसेंजर महिमा गंगवार अपने पति के साथ भोपाल गरीब रथ एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12593) में चढ़ने के प्रयास कर रही थी, अचानक से बैलेंस बिगड़ा और वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिर पड़ी। वहां मौजूद सभी यात्री इस दृश्य को देखकर सहम गए, और महिला के सलामती के लिए दुआ करने लगे।
यह घटना रात 12:33 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर उस समय हुई जब ट्रेन अपने निर्धारित ठहराव के बाद 12:38 बजे रवाना होने लगी। महिला के गिरते ही वहां मौजूद रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवान तत्काल हरकत में आ गए। एएसआई सी.पी. सिंह, कांस्टेबल श्रवण कुमार, अनिल कुमार मौर्य और सुभाष चंद्र, कांस्टेबल श्रवण कुमार ने बिना देर किए ACP (एमरजेंसी ब्रेक) लगाने का निर्देश दिया, जबकि एएसआई सिंह और कांस्टेबल सुभाष ने झुककर महिला का हाथ पकड़ा और उन्हें ढांढस दिया कि वह सुरक्षित है, रेलवे सुरक्षा बल उनके साथ है, इसलिए डरिए मत। ALSO READ: प्रेमानंद महाराज को क्यों चमत्कारी नहीं मानते रामभद्राचार्य, दिया बड़ा बयान
जैसे ही ट्रेन पूरी तरह से रुकी, तो गिरी यात्री महिमा सावधानीपूर्वक बाहर निकाला गया, लेकिन वह बेहद डरी सहमी थी। उन्हें तत्काल प्रभाव से प्राथमिक उपचार के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्थित रेलवे टाइअप अस्पताल "मधुराज" ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने महिमा को हैलेट हॉस्पिटल, कानपुर रेफर कर दिया। इस दौरान महिला के साथ उनके पति और पुत्र जो खुद हैलेट अस्पताल में डॉक्टर हैं वहां मौजूद थे।
महिमा गंगवार जो ग्राम इसरौली, थाना समसाबाद, जिला फर्रूखाबाद की रहने वाली है, उनके साथ हुई इस घटना का वीडियो स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग RPF जवानों की सतर्कता और इंसानियत की खुलकर सराहना कर रहे हैं।
कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर रेलवे की ‘ऑपरेशन जीवन रक्षा’ योजना के अंतर्गत हुई यह कार्रवाई न केवल RPF की मुस्तैदी का प्रतीक है, बल्कि यह संदेश भी देती है। वही रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों से अपील की है कि वे चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने की कोशिश न करें, क्योंकि यह जानलेवा साबित हो सकता है।
edited by :Nrapenrda Gupta