कुशीनगर में आरएसएस के जिला सह संघ चालक के बेटे की हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार

कुशीनगर (उत्तरप्रदेश) , शनिवार, 30 अगस्त 2025 (11:05 IST)
Sangh driver's son murdered: कुशीनगर जिले के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के एक गांव में खेत में पशु चराने के विवाद को लेकर कुछ लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के जिला सह संघ चालक इंद्रजीत सिंह के बेटे की लाठी-डंडों और फरसे से प्रहार कर बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक (RSS) संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि इस मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है जबकि एक फरार है। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।
 
पुलिस के अनुसार यह घटना शुक्रवार गांव सेमरा हरदो की है। उसने बताया कि इंद्रजीत सिंह के छोटे बेटे एवं अखिल भारतीय गहरवार क्षत्रिय महासभा के जिला संगठन मंत्री उत्कर्ष सिंह (40) को शुक्रवार शाम किसी ने उनके खेत में पशुओं के चरने की सूचना दी। उसने बताया कि इसके बाद उत्कर्ष तुरंत खेत की ओर गए और पशुओं को चरते देख पास में झोपड़ी डालकर रह रहे परिवार से इस पर आपत्ति जताई लेकिन इस बात को लेकर बहस शुरू हुई और बहस जल्द ही मारपीट में बदल गई।ALSO READ: किशोरी के भाई ने पहले छात्र को समझाया, न मानने पर कर दी हत्या
 
इंद्रजीत सिंह ने पुलिस को बताया कि गांव के ही कन्हई यादव के 4 बेटों ने मिलकर उत्कर्ष पर हमला कर दिया और उसका पीछा कर फरसे व लाठी-डंडों से उनके बेटे के सिर, चेहरे, आंख और शरीर के अन्य हिस्सों पर कई गंभीर प्रहार किए। शिकायत में कहा गया कि हमलावरों ने उत्कर्ष की आंख फोड़ दी और कान काट डाला और जमीन पर गिर जाने के बाद भी चारों उसका गला दबाते रहे। पुलिस मौके पर पहुंची तो चारों आरोपी वहां मौजूद थे।ALSO READ: अहमदाबाद के स्कूल में 10वीं के छात्र की हत्या, आरोपी छात्र हिरासत में
 
पुलिस ने गंभीर हालत में उत्कर्ष को पडरौना मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है जबकि चौथा आरोपी फरार है। पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) डॉ. अजय कुमार सिंह ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और परिजनों के बयान दर्ज किए गए। सीओ ने बताया कि इंद्रजीत सिंह ने इस मामले में सच्चिदानंद यादव, श्रीनिवास यादव, देवेंद्र यादव और ज्ञान यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।(भाषा)

